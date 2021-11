S mister magten i Hvidovre efter 100 års dominans

Anders Wolf Andresen (SF) er ny borgmester i Hvidovre Kommune. Det skriver TV 2 Lorry.

Dermed er Helle Adelborg (S) færdig som borgmester. Hun har haft posten siden 2012.

Det er samtidig første gang i næsten 100 år - helt præcist siden 1925 - at Socialdemokratiet ikke skal have borgmesterposten.

SF har indgået et bredt samarbejde med Enhedslisten, SF, Konservative, Hvidovrelisten og Venstre. De har sammen 11 af 21 mandater i byrådet.

- Vi kunne ikke samle et nyt flertal alene. Vi vil have noget forandring i Hvidovre. Nu laver vi et bredt samarbejde, og vi trænger til forandring, siger Søren Riis Trebbien (K), som bliver viceborgmester i kommunen, til TV2 Lorry.

På Twitter glæder partiformand Pia Olsen Dyhr sig over, at SF er lykkedes med at få posten.

- SF tar borgmesterposten i Hvidovre. Flot arbejde af vores gode lokale folk, skriver hun på Twitter.