S-politiker i panik: 'Glemte' at betale for fed Ferrari

Hvor heldig kan man være.

Ikke nok med at den socialdemokratiske viceborgmester i Lyngby, Simon Pihl Sørensen (S), mirakuløst fik lov til at drøne rundt i en lokal Ferrari-forhandlers nyeste luksusbil i juledagene 2017.

Han blev heller ikke afkrævet penge for det.

Det fremgår af dokumenter fra Nordsjællands Politi, der har undersøgt, om viceborgmesteren fik en uberettiget gave af Ferrari-importøren Johnny Laursen.

Solgte grund til bilkonge: Så kørte viceborgmester Ferrari

Det sker efter Ekstra Bladets afsløringer af, at Simon Pihl Sørensen drønede rundt i en Ferrari Lusso til 5,2 millioner blot tre måneder efter, at Lyngby Kommune - med Simon Pihl Sørensen i spidsen - havde afsluttet salget en byggegrund til Johnny Laursens selskab Formula Automobile, og hvor Pihl og Laursen sammen tog første spadestik foran pressen i efteråret 2017.

Post-it seddel forsvandt

Politiet har valgt at droppe sagen. Men flere ting skinner i øjnene:

Den meget omtalte Ferrari. Privatfoto

For det første betalte Simon Pihl Sørensen først for Ferrarien 13 måneder efter, at han havde lejet den.

Det faldt tidsmæssigt sammen med, at en journalist fra Radio24syv begyndte at spørge ind til sagen.

Johnny Laursen har forklaret politiet, at regningen uheldigvis gik tabt i regnskabet, fordi han blot havde skrevet den på en lille post-it-seddel. Firmaet har nemlig ikke nogen standard-procedure for den slags udlån, forklarer han.

'Min kone glemte...'

Samtidig glemte Simon Pihl og hans hustru også alt om at betale for deres unikke 670-hestekræfters oplevelse.

Ifølge Simon Pihl Sørensen overlod han det til sin hustru at betale, fordi det var hendes fødselsdagsgave til ham. Og derfor var han ikke selv opmærksom på den manglende betaling, siger han til politiet.

Prisen endte på det dejligt runde beløb 4000 kroner og nul øre.

Det svarer nogenlunde til leje af en BMW eller tilsvarende biler, der dog - alle deres kvaliteter til trods - dårligt tåler sammenligning med en funklende ny Ferrari.

Ferrari-politiker: Snak med min kone

Andre kan ikke leje

Ekstra Bladet har flere gange - under dække af at være en potentiel kunde - rettet henvendelse til Formula Automobile for at spørge, om det er muligt at lease eller leje en Ferrari for et par dage.

Svaret har hver gang været et rungende nej.

'Vi laver slet ikke udlejning i kortere perioder eller leasing af biler, hvor du har bilen i meget kort tid. Vi opererer med en type leasing, hvor du forpligter dig til at købe bilen efter perioden,' har firmaet tidligere skrevet i en mail.

Men viceborgmesteren - der også er formand for kommunalbestyrelsens byplanudvalg - kunne altså.

Ferrari-politiker langede ud efter konfirmander i Ferrari

Tilbød selv sin bil

Det var oven i købet Johnny Laursen selv, der ringede til viceborgmesterens kone og tilbød hende bilen, fremgår det af politiets afhøringer.

Hun havde nogle måneder forinden henvendt sig til Ferrari-forhandleren med henblik på at leje bilen som en forsinket fødselsdagsgave til sin mand.

Og sørme om hun ikke fik grønt lys.

Tidslinje: Fra byggesag til Ferrari-kørsel Skal finansiere letbane

Ultimo 2015: Lyngby Taarbæk sætter gang i arbejdet med at udstykke grunde, som skal sælges langs strækningen, hvor den nye letbane skal bygges. Roser Ferrari

14. april 2016: Simon Pihl Sørensen deltager på et borgermøde, hvor naboer udtrykker bekymring over det nye byggeri. Blandt andet vil en vide, hvorfor der skal placeres industri midt i et boligområde. Simon Pihl slår borgernes skepsis hen: ‘Der er ikke tale om industri. Der er ikke noget der støjer. Det behøver, du ikke være bekymret for. Senere på mødet fremhæver den bilglade S-politiker også det positive ved, at det italienske luksusmærke kommer til Lyngby. ‘Det at Novozymes og Ferrari kommer til Lyngby betyder, at der sker noget for området. Og vi skal løse det trafikalt. Trodser egne embedsmænd

12. juni 2017: Simon Pihl Sørensen står som formand for byplanudvalget i spidsen for et snævert flertal, der godkender byggeriet på Ferrari-grunden. I strid med sin egen forvaltnings anbefaling godkender Simon Pihl sammen med de radikale og Venstre, at byggeriet må opstille to seks meter høje reklame-pyloner. Det er i lodret strid med lokalplanen. Den dikterer, at der kun må være et skilt; og at det kun må være 1,5 meter i højden. Men Simon Pihl og co. afviger fra lokalplanen og vedtager Formula Automobiles ønske ‘ud fra en konkret vurdering.' Simon og Johnny graver første spadestik

29. august 2017: Ferrari-milliardæren og S-viceborgmesteren bliver fotograferet sammen til første spadestik på Ferrari-grunden. Handlen er endelig

20. september 2017: Skødet udstedes til Johnny Laursens firma. Købsprisen er 26,9 mio. kroner. Ifølge en aktindsigt hos Lyngby Taarbæk kommune har der kun været én budgiver i processen. Leasing-aftale indgås

5. december 2017: Formula Automobile udsteder en leasingaftale for den 5,2 mio. kroner dyre Ferrari Lusso. Leasingaftalen er udstedt til Formula selv. Kører Ferrari

Medio december 2017: Simon Pihl Sørensen bliver første gang spottet i den italienske luksusbil. Der sker foran Lyngby rådhus. Ferrarien spottes ved hjemmet

26. december 2017: Ferrarien fotograferes foran Simon Pihl Sørensens indkørsel. Han er i løbet af dagene op til jul blevet set - og ikke mindst hørt - adskillige gange i kvarteret. Det fortsætter på i juledagene og på den anden side af helligdagsperioden. Leasingaftalen stopper

4. januar 2018: Leasingaftalen med Formula Automobile ophører, og Ferrarien afmeldes motorregistret. Vis mere Luk

Ifølge Johnny Laursens forklaring til politiet gik bilen på omgang mellem en række potentielle købere i december 2017.

Men da en af dem sprang fra, valgte Johnny Laursen så at leje den ud til anden side i et par dage. Og her faldt valget altså - af alle mennesker i hele verden - på Simon Pihl Sørensen.

Ingen kommentarer

Hvorfor lige viceborgmesteren skulle have den enestående mulighed, kommer der ingen nærmere forklaring på i de dokumenter, som politiet har ladet Ekstra Bladet læse under overvågning på politistationen i Helsingør.

Og hverken Simon Pihl Sørensen eller Johnny Laursen har ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål til denne artikel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekspert: Underlig argumentation

Ekstra Bladet har forholdt Anklagemyndighedens beslutning om at henlægge sagen mod Simon Pihl Sørensen for Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Sten Bønsing, lektor Aalborg Universitet. (Foto: Tinna Niemann)

Han udtalte i februar, at der var tale om meget klare tegn på bestikkelse i sagen. Og han studser nu over Anklagemyndighedens argument om, at der ikke er fundet bevis for, at Simon Pihl Sørensen har modtaget en gave.

- Jeg er ikke super imponeret over den afgørelse fra Anklagemyndigheden. Det må jeg sige. Navnlig det med at de ikke har fundet bevis for en modydelse, studser jeg over. Der er ingen som helst tvivl om, at der ikke er noget juridisk krav om, at der skal være en modydelse, for at noget er at betegne som bestikkelse, siger Sten Bønsing.

- Derudover er det en underlig misforståelse og en underlig argumentation med hensyn til, at han ikke har beslutningskompetence. Fordi for det første har han jo været med til at stemme det her salg igennem. For det andet er det jo korrekt, at han ikke har administrative beføjelser som viceborgmester. Men det er der jo ikke nogen kommunalpolitikere, der har. Med det argument ville man aldrig kunne få dømt eksempelvis en borgmester.

Svær bevisbyrde

Sten Bønsing kan dog i sidste ende godt forstå, hvis Anklagemyndigheden har vurderet, at sagen ikke kan stå ved domstolene.

- Omvendt kan jeg godt forstå, hvis de måske har været betænkelig ved at løfte bevisbyrden - for eksempel det her med, om det nu er et normalt lejemål. Det kan være svært at bevise, at det ikke var almindeligt – uagtet at regningen først blev betalt så lang tid efter.