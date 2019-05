S-politiker tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk

Regionsrådsmedlemmer får et fast vederlag på 110.150,84 kroner om året, men det var tilsyneladende ikke nok for det tidligere medlem af Region Nordjylland Tina Juul Kjellberg (S).

Derfor sørgede hun, ifølge tiltalen, for, at få udbetalt 15.000 kroner om måneden i tabt arbejdsfortjeneste for et job, hun ikke har haft.

Efter fire år er det løbet op i 728.000 kroner i alt. Tilbage i marts i år blev fiflerierne dog opdaget, og Region Nordjylland meldte hende til politiet.

Efter at Nordjyllands Politi har efterforsket sagen, har det nu ført til en tiltale for bedrageri og dokumentfalsk. Det skriver Nordjyske.

Erstatninskrav på 650.000 kroner

I forbindelse med strafferetssagen har Region Nordjylland besluttet at rejse erstatningskrav på knap 650.000 kroner mod politikeren.

- Anklagemyndigheden har oplyst os om, at den har rejst tiltale for bedrageri og dokumentfalsk, og spurgt, om vi samtidig ville kræve det uberettigede beløb betalt tilbage. Det har vi valgt, for pengene hører jo hjemme i regionens kasse, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) til Nordjyske.

SE OGSÅ: Efter bedrageri i region: Kommune vil undersøge mulig svindel

Regionen kræver lidt færre penge retur, end Tina Juul Kjellberg modtog. Det skyldes ifølge avisen, at hun ville have været berettiget til et fuldt vederlag på ca. 20.000 kroner årligt, hvis hun ikke havde benyttet ordningen med tabt arbejdsfortjeneste.

Socialdemokraten er ifølge Region Nordjylland gået til bekendelse i den aktuelle bedragerisag, og hun trådte sidst i marts måned ud af regionsrådet.