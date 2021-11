S-profil beholder borgmesterpost i Herlev

Thomas Gyldal Petersen (S) fortsætter som borgmester i Herlev Kommune. Det siger han til DR Nyheder.

- Det er 14 ud af 19 mandater i kommunalbestyrelsen, der står bag, at jeg fortsætter som borgmester, og at vi starter en ny måde at arbejde på i Herlev, hvor vi kommer til at koordinere og udvikle politik sammen på en ny måde, siger Thomas Gyldal til DR.

Ved tirsdagens kommunalvalg mistede Socialdemokratiet i Herlev sit absolutte flertal, da det gik fra 12 til 9 mandater.

Socialdemokratiet fik 45,9 procent af stemmerne i Herlev, hvilket var en tilbagegang på 11,3 procent i forhold til valget i 2017.