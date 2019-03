S-profil erkender fejl: Tog skolelærer med i skræmmekampagne

David Trads har nu ændret sit opslag på Facebook med titlen 'farlige nye borgerlige', der før viste et billede af en skolelærer, som ikke har noget med Nye Borgerlige at gøre

I et opslag på Facebook med titlen 'FARLIGE NYE BORGERLIGE' viser S-folketingskandidaten og debattør David Trads et billede af to mænd uden ansigter, der poserer med våben.

Den ene af mændene har ifølge opslaget truet David Trads på livet og er nu blevet politianmeldt.

'Sidste gang var det ham i øverste venstre hjørne af min collage, som truede mig ledsaget af fotoet, hvor han poserer med våben,' skriver David Trads i opslaget, der i skrivende stund har 330 delinger.

På billedet figurerer også Claus Pogel med et skydevåben, men han har intet med Nye Borgerlige at gøre. Han har derfor skrevet til David Trads på Facebook, for at få ham til at fjerne billedet af ham - men uden held.

- Jeg har skrevet to gange til ham, hvor jeg helt specifikt beder ham fjerne billedet. Jeg ville egentlig bare have en undskyldning, siger han.

Han forklarer, at han ikke vil være med i et opslag under overskriften 'Farlige Nye Borgerlige' og at han mener, at det tangerer til æreskrænkelser, også selvom hans ansigt ikke er med.

- Jeg er blevet taget ufrivilligt som gidsel i en skræmmekampagne af David Trads, som jeg bestemt ikke har lyst til medvirke i. Jeg deler ikke Nye Borgerliges politiske holdninger, og jeg går bestemt ikke ind for trusler, siger Claus Pogel, der til dagligt er skolelærer.

Gamle venner

Claus Pogel forklarer, at den anden mand på billedet er hans gamle ven Kaare Thomsen, men at de ikke deler politiske holdninger.

- Vi hyggede os sammen i min have med at skyde med hagl efter øldåser og en bog af københavnerforfatteren Martin Kongstad, som er min gode ven. Det var en intern joke, og våbnene er helt lovlige og købt på et kræmmermarked for en slik. Jeg synes, at billedet bliver brugt i en hel forkert kontekst, siger Claus Pogel.

De to vennter kende hinanden igennem en fælles ven. Billedet er taget af Claus Pogels datter.

Først efter Ekstra Bladet ringede til David Trads har han ændret billedet, så det nu kun viser luftpistolen.

David Trads erkender efter lidt betænkningstid, at det var en fejl at tage Claus Pogel med i opslaget. Derfor har han nu ændret billedet.

- Der skal ikke blandes folk ind i det, som ikke har noget med det at gøre, siger David Trads.

Har ikke hørt fra politiet

Kaare Thomsen er medlem af Nye Borgerlige, men ønsker ikke at blive inddraget i det partipolitiske og overvejer nu at melde sig ud.

Han forklarer, at han ikke har modtaget nogen henvendelse fra politiet. Desuden erindrer han ikke at skulle have truet David Trads.

- Jeg har gennemgået mine kommentarer, og jeg har aldrig skrevet til ham direkte og truet ham, men jeg deltager i debatter på hans side, siger Kaare Thomsen. Han oplever opslaget som 'grebet ud af luften'.

David Trads har ikke ønsket at fremlægge dokumentation for de trusler, som han angiveligt har modtaget.

- Jeg vil ikke kommentere på konkrete trusler, men jeg politianmelder ikke bare folk for et godt ord, siger han.

På Facebook skriver han om de mange folk, der truer ham: 'Fælles for dem er, at de er enten tillidsfolk eller støtter af Nye Borgerlige - og at deres opslag ofte likes og opmuntres af ledende figurer.'

Pernille Vermund ønsker ikke at forholde sig til David Trads opslag, da der ikke er konkrete anklager. Partiets pressechef, Lars Kaaber, forklarer, at reglerne i partiet ligger fast.

- Hvis folk truer nogen, så skal de ikke være hos os. Det har vi haft et par tilfæde af, og her er den faste procedure, at hovedbestyrelsen inden for 24 timer træder sammen og ekskluderer medlemmet.

Københavns politi bekræfter, at de har modtaget de to konkrete anmeldelser, som David Trads omtaler i opslaget. Derudover har de ikke yderligere kommentarer.