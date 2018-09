S-profil raser over advarsel til svenskerne: - Det er fake news!

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, er kommet helt op af stolen og beskylder forfatteren Carsten Jensen for at sprede fake news.

Carsten Jensen, der er forfatteren bag bogen 'Vi, de druknede' og en aktiv debattør, har skrevet en kronik i den svenske avis Dagens Nyheter, hvor han advarer svenske politikere og vælgere om at gøre som os danskere, og kapitulere for Sverigedemokraterna (SD).

Der skal være valg i Sverige på søndag, og her står det indvandrerkritiske parti SD til at få omkring 20 procent af stemmerne.

I kronikken beretter han blandt andet, at de danske socialdemokrater holder hånden under Inger Støjberg, og at Danmark er blevet et land, hvor der ikke er plads til udlændinge.

- Han skriver, at Socialdemokratiet holder hånden under Inger Støjberg, når hun begår lovbrud. Det er forket. Vi har været drivkraften i oppositionen begge gange, der har været forløb med Støjberg og lovbrud, siger Tesfaye til Ekstra Bladet.

Og det er især påstanden om, at Danmark er et land, hvor der ikke er plads til udlændinge, der falder Tesfaye for brystet.

- Det er fake news! Det kan man ikke med nogen rimelig sandhed sige er en accepteret sandhed.

- Der har aldrig nogensinde opholdt sig så mange udlændinge i Danmark, som der gør nu.

Essensen af kroniken er vel egentlig, at Dansk Folkeparti har fået mere magt i Danmark, og at Socialdemokratiet har nærmet sig Dansk Folkeparti mere og mere. Hvis han synes, at det er en skidt udvikling i Danmark, er det vel fair nok, at han advarer imod det?

- Jeg synes, det er helt fint, at han blander sig. Det er bare helt afgørende, hvis jeg skal tage den konklusion alvorligt, at argumenterne derhen til også er rigtige.

- Nu render de rundt ovre i Sverige og tror, at det danske Socialdemokrati mener, at ikke-vestlige indvandrere ikke kan blive danskere, eller at vi er ligeglade med, at Inger Støjberg begår lovbrud. Det er bare forkert.

Så det er Socialdemokratiets rygte i Sverige, der bekymrer dig?

- Både mit eget partis og Danmarks rygte bekymrer mig.

Kritikken præller af

Beskyldningen om fake news, giver Carsten Jensen ikke meget for.

- Ja, det kalder man jo alting nu om dage, især hvis man er uenig. Det er det nye åbenbart, siger han til Ekstra Bladet.

Forfatter Carsten Jensen mener, at Socialdemokratiet bærer en stor del af skylden for udviklingen i udlændingedebatten. Foto: Lasse Kofod

Og at Socialdemokratiet, ifølge Tesfaye, ikke holder hånden under Inger Støjberg, kunne Carsten Jensen ikke være mere uenig i.

- Jeg har da ikke set dem stille et mistillidsvotum til hende, selvom det er dokumenteret, at hun har overtrådt en lov. Det er det, jeg forholder mig til. Det er åbenlyst, at hun begår lovbrud, siger han.

En ting, der især irriterer Tesfaye, er, at du skriver, at Danmark er blevet et land, hvor der ikke er plads til udlændinge. Hvorfor ikke?

- Jeg mener, at det er sådan i Danmark, at hvis du overhovedet vil deltage i debatten, skal du først aflægge ed på, at integrationen er slået fejl i stor stil, og at vi må gribe til drastiske lovtiltag, hvor vi indfører en lov for udlændinge og en lov for danskere – for eksempel ghettoloven.

- Der er en retorik og en måde at omtale udlændinge på, hvor man mener, at det at være udlænding er synonym med at være et problem.

Svedig omfavnelse med DF

Carsten Jensen lægger ikke skjul på, at han mener, at Socialdemokratiet bærer en stor del af skylden for, at debatten har udviklet sig i den retning.

- Det, der bekymrer mig, er, at Socialdemokratiet befinder sig i en svedig omfavnelse med Martin Henriksen.

- Den, der går i seng med Kristian Thulesen-Dahl, vågner op med Martin Henriksen på hovedpuden. Tillykke med sengekammeraten, Mette Frederiksen, siger han tørt.