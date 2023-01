S skifter mening på få timer: Flertal for værnepligt for kvinder

Det kan gå stærkt i politik.

Forsvarsordfører Simon Kollerup (S) afviste torsdag morgen at indføre værnepligt for kvinder, men erklærer sig tidligt torsdag eftermiddag som tilhænger af idéen.

Regeringspartiet går nu ind for det ligesom Moderaterne samt Venstre, der åbnede for det onsdag aften.

Dermed er der flertal for at indføre det.

Socialdemokratiet har efter nogen tids tøven gjort sin stilling op.

- I Socialdemokratiet er vi enige med Venstre og Moderaterne. Vi går ind for, at der skal være værnepligt for kvinder. Men det kan ikke stå alene, skriver forsvarsordfører Simon Kollerup (S) på Twitter.

Han uddyber, at der skal sikres bedre ligestilling i Forsvaret.

I morges lød det ellers, at man ikke sikrer bedre ligestilling 'ved at tvinge flere kvinder ind i Forsvaret via værnepligten'.

Simon Kollerup erklærede sig dog åben for idéen. Men nu er han decideret tilhænger.