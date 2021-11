S taber langt flere vælgere end kommentator havde troet

Socialdemokratiet var inden kommunalvalget spået tilbagegang. Men ingen havde forestillet sig, at valget ville vise sig at blive så hård en lussing for regeringspartiet.

Det siger politisk kommentator Hans Engell onsdag morgen, hvor stemmerne er talt op, og de fleste borgmesterposter er fordelt.

Socialdemokratiet er stadig det største parti, men går på landsplan 3,9 procentpoint tilbage. Det betyder, at partiet mister 86 mandater.

Det gælder særligt i de store byer, Aalborg, Aarhus, Odense og København, som ellers er nogle af partiets absolutte højborge. I alle byer er Socialdemokratiet gået omkring 10 procentpoint tilbage.

- Det betyder, at det ikke bare kan tilskrives lokale forhold. Så det er klart, at det her er Mette Frederiksen nødt til at tage meget alvorligt, siger Hans Engell.

Der er ingen tvivl om, at minksagen og de slettede sms'er har kostet meget dyrere, end de fleste havde troet, vurderer Hans Engell.

- Men det er jo ikke sådan, at der er et oprør mod Mette Frederiksen, og det er ikke sådan, at Socialdemokratiet er helt knust. Men det er sket med en tilbagegang, som de med garanti ikke have forudset.

- Når partiet kan lide så stort et tilbageslag ved et kommunalvalg, så kan det jo også ske ved et folketingsvalg, siger Engell.

Valget har også været rædselsfuldt for Dansk Folkeparti, der er gået tilbage i stort hele landet.

Sammenlignet med valget i 2017 har Dansk Folkeparti mistet 132 mandater og er nu nede på 91 mandater på landsplan.

Partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, erkendte på valgaftenen, at det er et katastrofalt valg for Dansk Folkeparti, og at også hans formandspost bliver en del af evalueringen.

- Det var en taktisk klog melding. Det var klogt af ham, at han selv gik i byen og satte sin egen formandspost til disposition, for ellers havde andre gjort det, siger Hans Engell.

I september holdt Dansk Folkeparti årsmøde, og der viste sig ikke nogen modkandidater til Kristian Thulesen Dahl. Det var selv om hans formandspost op til årsmødet havde været til debat.