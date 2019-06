S tøver med nej til russisk gas gennem Danmark

Inden folketingsvalget var beskeden fra Socialdemokratiet til Lars Løkkes regering klar:

Danmark skal sige nej til russisk gas gennem danske farvande.

Mette Frederiksen har i mere end to år forsøgt at presse Løkke til at engagere sig mere aktivt i spørgsmålet om den planlagt russiske gasledning i Østersøen Nord Stream 2, og udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) har desuden udtalt, at 'der ikke er nogen grund til at vente med at afvise ansøgningen'.

UM-vurdering skal afgøre beslutning

Men hvor partiets position tidligere var klar, er socialdemokratiske Nick Hækkerup nu åben over for, at ansøgningen om den kontroversielle gasledning kan blive godkendt, hvis Udenrigsministeriets vurdering finder, at det er den bedste løsning. Det skriver Jyllands-Posten.

'Udenrigsministeriet skal lave en vurdering, som vil være grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal imødekomme ansøgningen eller ej', siger han til mediet.

Han understreger dog, at partiet ikke endnu har ændret holdning Nord Stream 2, men at dette kan ske, hvis Udenrigsministeriets vurdering peger i den retning.

'Der er forskel på, om man sidder i regeringskontorerne eller ej,' konkluderer den socialdemokratiske udenrigsordfører over for Jyllands-Posten.

Rørlægningsarbejde ved den kontroversielle russiske gasledning Nord Stream 2 i byen Lubmin i Tyskland. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Et storpolitisk dilemma

Spørgsmålet om russisk gas gennem EU er et glødende varmt storpolitisk emne, der placerer Danmark som en lus mellem to meget magtfulde negle.

På den ene side befinder der sig et pres fra Rusland og Danmarks vigtigste handelspartner, Tyskland, der begge har stor interesse i at etablere en fast forsyning af gas mellem Rusland og Europa.

På den anden side har vi USA, der i mange år har været en af Danmarks tætte allierede, og som lægger tungt pres på de relevante EU-medlemslande og virksomheder, der deltager i projektet.

FAKTA: Russisk gasledning skal forsyne 26 millioner hjem En planlagt russisk gasledning - Nord Stream 2 - skal efter planen gå gennem dansk søterritorie fra Rusland til Tyskland. Rørledningen blev bragt op på et møde mellem udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og hans russiske pendant, Sergej Lavrov, tirsdag i Moskva. Folketinget vedtog i november lov, der kan få en effekt for etableringen af den omstridte gasledning. Loven giver mulighed for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn, når der skal tages stilling til, om selskaber skal have lov til at lægge elkabler og rørledninger i dansk søterritorie. Læs mere om den omstridte gasledning: * Nord Stream 2 er den anden gasledning fra Rusland til Tyskland gennem Østersøen. * Danmark godkendte i 2009, at den første gasledning - Nord Stream 1 - måtte gå gennem dansk farvand. * Gasledningen Nord Stream 2 bliver 1224 kilometer lang. * Gasrøret får en indvendig diameter på 122 centimeter. * Gasledningen skal årligt kunne transportere 55 milliarder kubikmeter naturgas. * Gasmængden er nok til at forsyne 26 millioner europæiske hjem. * Hvis den samme mængde gas skal transporteres ad samme rute med skib, ville det kræve 600-700 store naturgastankskibe årligt. * I Nord Stream 2 ejer det russiske statsselskab Gazprom over halvdelen af aktierne. Andre aktionærer er tyske Basf, energiselskabet Eon, hollandske Nederlandse Gasunie og franske GDF Suez. * I 2005 stiftede Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder og Ruslands præsident, Vladimir Putin, gasselskabet North European Gas Pipeline Company. I 2010 blev det omdøbt til Nord Stream. Kilde: Nord Stream. Vis mere Luk

USA vil straffe virksomheder

Den amerikanske regering arbejder således på et lovforslag, som vil ramme virksomheder med sanktioner, hvis de deltager i arbejdet med Nord Stream 2.

Det oplyste USA's energiminister, Rick Perry, under et besøg i Ukraine i maj.

Det er den russiske statsejede gas-gigigant Gazprom , der står bag står rørledningen ved navn Nord Stream 2, som ifølge den første plan fra 2017 skal anlægges lige syd for Bornholm.

