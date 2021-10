S vil hjemløshed til livs med billige boliger og personlig støtte

FAKTA: Boliger og nyt partnerskab skal bekæmpe hjemløshed

Regeringen vil med nyt udspil reducere antallet af hjemløse i Danmark og samtidig fjerne langvarig hjemløshed.

Det skal ske gennem en række forslag, som overordnet inddeles i tre indsatser.

1) Flere billige boliger til udsatte og hjemløse:

* Regeringen ønsker at skaffe 2900 flere billige boliger til socialt udsatte. Det fremgår af regeringens boligudspil fra midten af oktober.

Regeringen vil i perioden 2022-2023 bruge 100 millioner kroner til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1200 eksisterende almene boliger til 3500 kroner om måneden.

Regeringen foreslår desuden at afsætte 680 millioner kroner til og med 2026 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3500 kroner om måneden for op til 1700 nye almene boliger.

* Samtidig skal der indgås aftale med kommunerne om at udnytte anvisningsretten til knap 40.000 almene familieboliger med husleje på under 3500 kroner om måneden.

* Kommunerne skal også have bedre mulighed for at give tilskud til husleje i udslusningsboliger. Det kan blandt andet være flere boligtyper og udvidede målgrupper.

2) Omlægning af økonomiske strukturer:

* Regeringen lægger op til, at den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.

Det skal skabe økonomisk incitament for kommunerne til at tilbyde borgere bolig med bostøtte eller et midlertidigt botilbud.

* Regeringen vil indføre en ny bostøtteparagraf i serviceloven. Det skal understøtte 'øget brug af de specialiserede støttemetoder efter housing first-tilgangen', lyder det i udspillet.

* Der skal være krav om, at kommuner skal lave handleplaner for alle borgere på herberger.

* Hvis kommunerne kan stille med en egnet bolig og social støtte, skal de have mulighed for udskrivningskompetence. Det er nu forstanderen, der har kompetence til at træffe afgørelse om optagelse på og udskrivning fra et herberg.

Der skal desuden sørges for bedre klageadgang for hjemløse.

* Det skal analyseres, hvordan man fremadrettet sikrer, at der i fremtiden er sikret det rette antal herbergspladser til borgere med akut behov.

3) Udbredelse af housing first-strategi:

* Der skal etableres et nationalt partnerskab på hjemløseområdet. Det skal ske på tværs af stat, kommuner, fonde, ngo'er og boligorganisationer.

* En taskforce skal styrke kommunernes indsats. Taskforcen skal tilbyde analyse- og udviklingsforløb til kommunerne samt rådgive kommuner og herberg.

Kilde: Udspillet 'Alle skal have et hjem' fra Social- og Ældreministeriet.