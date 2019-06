Så har Trump skudt valgkampen i gang

USA's præsident, Donald Trump, har natten til onsdag officielt skudt sin valgkamp forud for præsidentvalget i 2020 i gang.

Det sker til et stort vælgermøde i Orlando, Florida, hvor op mod 20.000 vælgere er mødt op for at støtte præsidenten.

I sin tale langer præsidenten ud efter de tilstedeværende 'fake news medier', som ifølge Trump sidder klar til at skrive løgne om ham.

- Der sidder en masse fake news-medier deromme, siger Trump og peger på det sted i salen, hvor medierne er placeret.

Det får de fremmødte til at buhe højt og råbe 'CNN sucks'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Trump taler de omkring 20.000 tilhørere. Foto: REUTERS/Carlos Barria

Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump siger også, at præsidentvalget i 2016 var et 'afgørende øjeblik' i USA's historie, og at landets økonomi aldrig har været bedre.

- Vi er gået op imod det korrupte politiske etablissement og har genopbygget regeringen for og med folket, lyder det fra Donald Trump.

Ifølge Wall Street Journal har Trumps folk forberedt arrangementet i Orlando i over seks uger.

Trumps hustru, Melania, og hans ældste børn er til stede. Også vicepræsident Mike Pence deltager med sin kone.

Nyt slogan

Da Trump lancerede sin valgkampagne frem mod valget i 2016, var det under det karakteristiske slogan 'Make America Great Again'.

Noget tyder dog på, at de røde MAGA-kasketter skal pakkes væk igen.

Præsidenten overvejer nemlig at ændre denne valgkamps slogan til 'Keep America Great'.