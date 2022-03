Så klappede fælden: Mystisk steddatter ramt af sanktioner

En lejlighed til et tocifret millionbeløb betalt i kontanter har nu fået den glamourøse Polina Kovaleva på Storbritanniens sanktionsliste. Hun er angiveligt den russiske udenrigsministers steddatter

En luksuriøs livsstil, en milliondyr lejlighed i hjertet af London og titlen som steddatter af Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Den 26-årige russiske Polina Kovalevas liv er omgærdet af mystik.

Som blot 21-årig betalte hun 4,4 millioner pund - omkring 39 millioner danske kroner - kontant for en lejlighed på Kensington High Street i den britiske hovedstad.

Hun er datter Svetlana Polyakova, som efter sigende har været Sergej Lavrovs elskerinde i omkring to årtier.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Telegraph og The Guardian.

Opråb

Den offentlige opmærksomhed blev for alvor rettet mod Polina Kovaleva, da Maria Pevchikh i midten af marts lavede et opslag på Twitter om den 26-årige russer.

Pevchikh er leder af den såkaldte Anti-Corruption Foundation, som er grundlagt af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

I sit opslag på det sociale medie beskrev hun, hvordan Polina Kovalevas Instagram-profil, som tilsyneladende er lukket nu, lignede en lang ferie, mens hun samtidig omtalte Kovalevas lejlighedskøb som 21-årig og hendes mytiske forbindelse til Sergej Lavrov.

Den lange Twitter-tråd var samtidig et opråb til de britiske politikere om at sanktionere den 26-årige russer. Ifølge The Telegraph blev Pevchikhs opråb oprindeligt støttet af det britiske parlamentsmedlem Chris Bryant.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sergej Lavrov har angiveligt været i et forhold med Polina Kovalevas mor siden begyndelsen af 00'erne. Arkivfoto: Evgenia Novozhenina/Ritzau Scanpix

Ramt af sanktioner

Torsdag indførte den britiske regering nye sanktioner mod en række personer som reaktion på den russiske invasion i Ukraine.

Og på listen finder man også 26-årige Polina Kovaleva. I en meddelelse begrunder den britiske regering sanktionerne mod Polina Kovaleva med, at hun er Lavrovs steddatter, samt at hun angiveligt ejer den milliondyre lejlighed i London.

'Det sender et stærkt signal om, at de, som nyder godt af deres forbindelse til dem, som er ansvarlige for den russiske aggression, også bliver omfattet af vores sanktioner,' lyder det.