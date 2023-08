Så syg var Ellemann: Sad på gulvet og stirrede ind i væggen

Jakob Ellemann-Jensen talte kort med pressen på sin første dag tilbage på Christiansborg efter orlov, men det var ikke mange spørgsmål, han var klar til at svare på

Det så sort ud for Ellemann, da han byttede Christiansborg ud med sygesengen.

En gåtur med hunden virkede uoverskuelig, og han tvivlede selv på, om han overhovedet kunne have en avisrute. Sådan lyder det i et interview med DR, der udkom tirsdag.

For mens Venstres formand, Danmarks forsvarsminister og vicestatsminister, Jakob Ellemann-Jensen, har været sygemeldt, har man ikke hørt meget fra ham.

Men nu er han vendt tilbage til sine mange jobs på Christiansborg, og dermed er der så småt begyndt at komme lyd fra ham igen.

- Kunne ingenting

I et længere interview med DR, der udkom 1. august udlagde han selv, hvor slemt sygdommen stod til, da at dagene var mørkest.

1. august vendte Jakob Ellemann-Jensen tilbage til arbejdet på Christiansborg. Foto: Emil Agerskov.

- Det har været slemt. Jeg havde den ide, at jeg skulle hjem og vende et par uger, måske tre, og så skulle jeg lige komme mig, fortæller han til DR.

Men som bekendt blev det ikke kun til tre uger. For stress-snebolden begyndte blot at rulle videre, og det mærkede han på allerværste vis.

- Jeg vil sige, at de første tre uger gik det ned af bakke, og det gik kun ned af bakke, og det gik voldsomt ned af bakke.

- Til sidst sad jeg på gulvet og stirrede ind i væggen og kunne ingenting, fortæller han til DR.

Slukket

Og det var bare en snært af, hvordan Jakob Ellemanns nye hverdag så ud.

For Venstres formand måtte se ind i dagligdag, hvor alt var blevet vendt på hovedet, og hvor de mindste dagligssituationer pludselig blev til uoverskuelige opgaver.

- Jeg frygtede, at jeg ikke kom tilbage til mit arbejde. Og det var ikke bare det. Jeg troede ikke, at jeg kunne komme tilbage til noget arbejde, udtaler han til DR.

- Jeg troede ikke, at jeg kunne passe en avisrute.

- Jeg kunne ikke gå en tur med min hund i skoven, uden at jeg måtte ned og sidde.

Efter lange regeringsforhandlinger blev SVM-regeringen præsenteret i midten af december. Her blev Jakob Ellemann-Jensen præsenteret som forsvarsminister. Halvanden måned senere gik han på orlov. Foto: Jens Dresling/POLFOTO.

Kørt i grøften

Ellemann kommer i interviewet også lidt ind på, hvad der gik galt i perioden op mod sygemeldingen.

- Jeg tror, at en af de ting, der gjorde, at jeg kørte i grøften, var, at hele mit politiske virke til sidst var meget drevet af pligt. Hvor det var pligten, og ikke lysten, som drev det, siger han til DR.

Jakob Ellemanns sygemelding kom kun få måneder efter, at hovedpersonens eget parti, Venstre, var kommet i regeringen, og her blev han også selv ansat som Danmarks forsvarsminister.

Dermed stod han i et noget skelsættende øjeblik af sin politiske karriere, hvor han var beskæftiget med tre væsentlige opgaver: Formand i Venstre, Forsvarsminister og vicestatsminister.

Men alligevel var det ikke de opgaver, der gav ham lysten.