Så tæt er det: Han kan redde brexit for Boris

Brexit på en knivsæg: Stephen Kinnock blandt Labour-rebeller, der kan ende med at forsegle brexit til glæde for ærkefjenden hos de konservative

Lørdag morgen er nervekrigen i fuld gang i brexitnedtællingen før en afgørende afstemning i det britiske parlament.

Senere i dag står det måske sidste og afgørende slag for premierminister Boris Johnson. Og noget tyder på, at den konservative politiker kan være på nippet til at sikre sig det, han har lovet briterne: Briternes farvel til EU pr. 31. oktober.

Tidligere modstandere skifter nu på stribe position. Det sker, efter Boris Johnson har fået forhandlet en aftale med EU, som blandt andet har droppet det i Boris' eget bagland forhadte 'backstop', der potentielt uden bagkant ville binde Storbritannien til EU's told- og handelssamarbejde.

Knivsæg

En optælling foretaget af The Guardian viser, at Boris Johnson lige nu har potentielt 321 støtter bag sit forslag. Imod er potentielt 318. Dette tal er dog meget usikkert, men siger lidt om, at intet er givet på forhånd.

Et flertal i Underhuset kræver 320 stemmer.

Kinnock med nøglerolle

Både en række tidligere konservative, der blev ekskluderet af Johnson tidligere på efteråret for at støtte en blokering af 'no deal'-brexit; men også en voksende gruppe Labour-medlemmer har indikeret, at de vil stemme for den nye aftale.

Indtil videre viser en optælling, at 16, der tidligere har stemt imod den britiske regering i brexitspørgsmålet, nu vil stemme for aftalen i dag.

Blandt de sidste kan være tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, som er en af anførerne på Labours rebel-hold, der har arbejdet hårdt for en alternativ brexitaftale udenom blandt andet partiformand Jeremy Corbyn.

Modsat andre i sit parti har Stephen Kinnock endnu ikke i medier eller på Twitter meldt ud, hvordan han stemmer i dag. Men en række af hans socialdemokratiske allierede på brexitspørgsmålet har meldt ud, at de skifter side.

Massive problemer for Boris

Men det bliver ikke en smertefri brexitforløsning for Boris Johnson. Læs herunder, hvilke problemer den britiske premierminister står i forud for afstemningen senere lørdag.