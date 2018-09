Så tætte er de: Tulle og Åkesson nære allierede

Flygtninge og indvandrere

SD:

- Reglerne skal ændres, så Sverige kun tager imod flygtninge fra nabolande, og der sættes en total stopper for alle asylansøgere, så længe Sveriges naboområde er sikkert.

- Det skal være sværere at opnå svensk statsborgerskab og muligt at annullere statsborgerskab.

DF:

- Reglerne for asylansøgere skal skærpes. Der skal sættes en total stopper for al modtagelse af flygtninge.

- Det skal være sværere at opnå dansk statsborgerskab og muligt at annullere statsborgerskab.

Ældreplejen

SD:

- Skal finansieres og tilrettelægges af staten.

- Private kan drive ældreplejen finansieret af det offentlige.

- Skatten for pensionister skal ned.

DF:

- Skal finansieres af staten.

- Højere ældrecheck for de dårligst stillede ældre.

- Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension.

Retspolitik

SD:

- Strengere straffe for alvorlige overtrædelser af straffeloven. Blandt andet skal man kunne blive idømt livstidsfængsel.

- Obligatorisk udvisning af alle udenlandske statsborgere, som begår alvorlige forbrydelser.

- En forbedret støtte til voldoffre, hvor staten garanterer dem den kompensation, de har ret til, uanset gerningsmandens vilje til at betale.

DF:

- Strengere straffe til blandt andet drabs- og voldtægtsforbrydere.

- Grænsekontrollen skal opretholdes og kravene til visum skal skærpes.

- Enhver ikke-dansk statsborger, der idømmes fængselsstraf, skal udvises af Danmark.

- Den kriminelle lavalder skal nedsættes til 12 år.

Udenrigspolitik

SD:

- Sverige skal være alliancefrie, med mindre det er muligt at indgå en forsvarsalliance med de andre nordiske lande.

- Sverige skal kunne deltage i internationale operationer, men kun operationer, som er godkendt af FN.

- Sverige skal ikke være med i EU.

DF:

- Danmark skal kun være medlem af EU, hvis unionens funktioner indskrænkes til et minimalt samarbejde.

- Danmarks fire forbehold skal fastforholdes.

- Danmark skal kun deltage i operationer, hvor landets og NATOs interesser er på spil.

Skolepolitik

SD:

- Alternative og private skoler skal være tilladt.

- Friskoler skal være et supplement til den offentlige skole.

DF:

- Der skal indføreres obligatorisk kristendomskundskab og morgensang i folkeskolen for alle elever.

- Partiet er 'stærk tilhænger' af den danske friskoletradition.

- Partiet er positive overfor privatskoler, som 'fremmer demokrati og vestlige værdier'.