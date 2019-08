Sådan aflyste Trump statsbesøget

Donald Trump er berygtet for sit Twitter-forbrug, men det var ikke gennem det sociale medie, at Mette Frederiksen (S) blev informeret om aflysningen

Hele verden fik at vide, at Donald Trump aflyser sit danske statsbesøg, da han skrev det ud på Twitter klokken 1.51 natten til onsdag dansk tid.

Men Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), fik dog nyheden fra mere officielle kanaler end de sociale medier.

- Der tilgik en besked fra Det Hvide Hus til den danske ambassade i løbet af natten til onsdag, fortæller Mette Frederiksen under et pressemøde onsdag eftermiddag, hvor hun for første gang kommenterede præsidentens aflysning.

Frederiksen om Trump-aflysning: - Jeg er ærgerlig og overrasket

Mette Frederiksen fortæller desuden, at det er usædvanligt at give sådan en besked med så kort aftræk.

En overraskelse

På pressemødet foran Eigtveds Pakhus i København fortalte Mette Frederiksen, at hun både er ærgerlig og overrasket over Donald Trumps pludselige aflysning af statsbesøget, der skulle have fundet sted 2. og 3. september.

Og det var da også de følelser, der ramte hende, da hun fik nyheden fra den amerikanske præsident.

Mette Frederiksen kommenterede første gang Donald Trumps aflysning af det danske statsbesøg på et pressemøde ondag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg reagerede i nat og i morges på samme måde som nu. Jeg synes, det er ærgerligt. Vi er selvfølgelig også overraskede. Vi har været godt i gang med at forberede et rigtig godt besøg for både den amerikanske præsident, førstedamen og det store amerikanske følge, siger hun.

Aflysningen fra amerikansk side skal dog ikke påvirke forholdet mellem Danmark og USA, understregede Mette Frederiksen flere gange under pressemødet.

- Det er ikke noget i det her, synes jeg, der skal have lov til at ødelægge vores tætte alliance og vores meget tætte forhold, og det er med det udgangspunkt, vi arbejder videre, sluttede Mette Frederiksen spørgerunden af.

Absurd diskussion

Meldingen fra Mette Frederiksen er, at USA's præsident og det amerikanske folk stadig er velkomne, at hun stadig ser USA som en stærk samarbejdspartner, og at udviklingen i Arktis med dets muligheder og udfordringer kalder på et stærkere samarbejde end nogensinde før.

Donald Trump luftede i sidste uge sine tanker om at købe Grønland. Mette Frederiksen kaldte den diskussion 'absurd', og det har altså fået den amerikanske præsident til at aflyse statsbesøget.

Donald Trump skrev i sit tweet, at besøget til Danmark stadig kommer til at ske, men at det bliver på et andet tidspunkt.