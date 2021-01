Sådan bliver Trumps sidste dag

Donald Trumps tid som USA's præsident lakker mod enden.

Tirsdag er hans sidste hele dag med Det Hvide Hus som bopæl, før demokraten Joe Biden onsdag flytter ind, når han er taget i ed som præsident.

Og den sidste fulde dag som præsident står på møder fra morgen til aften for Trump.

Det fremgår af præsidentens dagsorden for dagen.

- Præsident Trump vil arbejde fra tidlig morgen til sent om aftenen. Han vil foretage mange opkald og have mange møder, lyder den kortfattede beskrivelse af Trumps sidste hele arbejdsdag som præsident.

Dermed er Trumps dagsorden for sin sidste dag stort set helt den samme, som den har været de foregående seks dage.

Det uddybes ikke, hvilke telefonopkald der er tale om. Men det forventes, at Trump tirsdag blandt andet vil gøre brug af sin mulighed for at benåde personer dømt for kriminalitet.

CNN rapporterer, at Trump har en liste med omkring 100 navne på personer, som han overvejer at benåde.

Søndag var der møde i Det Hvide Hus, hvor listen blev skrevet færdig, oplyser tre kilder i Det Hvide Hus ifølge tv-stationen.

Der er tradition for, at USA's præsident bruger sin ret og benåder og forkorter straffe for borgere, kort tid inden han giver nøglerne til Det Hvide Hus videre.

Flere medier gætter på, at whistleblowers som Edward Snowden og Julian Assange kan stå på den liste.

Andre nævner Trumps tidligere nære rådgiver Steve Bannon. Han er sammen med tre andre tiltalt for at svindle folk, som har doneret penge til en privat opført mur langs USA's grænse til Mexico.

Amerikanske medier har spekuleret i, om Trump vil gå så langt som til at benåde sig selv og sine børn. Men iagttagere anser det som usandsynligt, at han vil gøre det.

Ingen anden præsident har hidtil forsøgt at benåde sig selv, og det er uvist, om det kan lade sig gøre - både juridisk og politisk - dels at benåde sig selv, og dels at gøre det for forbrydelser, der endnu ikke er faldet dom for.

