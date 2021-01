Sådan kan Trump blive afsat før tid

Demokraterne kalder på, at Trump-administrationen skrotter præsidenten før tid efter en voldsom aften og nat, hvor Trump-tilhængere trængte ind i USA's Kongres, i forbindelse med at medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt skulle bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Og det kan de faktisk godt, forklarer Anders Agner, ansvarshavende chefredaktør på Kongressen.com.

Men det kræver en hel det.

- Artikel 25 er et forfatningstillæg, som aldrig har været i brug, men som gør det muligt at afsætte præsidenten, hvis administrationen og vicepræsidenten vurderer, at en præsident ikke kan varetage sit embede, kan de fjerne ham, siger Agner til Ekstra Bladet.

- Det kræver at hans egne går mod ham.

Trump blokeret af Twitter: Frygter mere vold

- Tør Pence det?

- Det er den store ubekendte. Hvad end det har været for en venskabelig relation, som de har haft, så er den i hvert fald helt slut.

- Pence og det amerikanske lederskab har vendt Trump ryggen. At Trump er isoleret, er der ingen tvivl om, vurderer Anders Agner.

Foto: MANDEL NGAN/Ritzau Scanpix

Demokratiske medlemmer af retsudvalget i Repræsentanternes Hus opfordrede natten til torsdag dansk tid vicepræsident Mike Pence og medlemmer af præsident Donald Trumps administration til at gøre brug af artikel 25 i USA's forfatning og afsætte præsidenten.

Om vicepræsidenten vil gå imod Trump er endnu uvist. Én ting er dog sikkert.

Den 20. januar vil demokraten Joe Biden officielt indtage præsidentembedet i USA og tage over efter fire år med Donald Trump.

