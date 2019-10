Sådan pudsede han glorien

Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti har, siden Meld og Feld-sagen for første gang så dagens lys i 2015, gang på gang forsøgt at tale uden om kritiske spørgsmål fra pressen.

Messerschmidt-sag overdrages til Bagmandspolitiet

I maj 2016 talte sagens alvor ned ved at beskrive uregelmæssighederne som udtryk for noget 'sjusket' og 'naivt'. Langtfra de betegnelser, som som antisvindelenheden Olaf i dag bruger om sagen. Her vurderer man, at der direkte har været tale om ulovligheder.

Messerschmidt: Det er en farce

Da presset senere steg på DF-profilen, kaldte han den store opmærksomhed for 'politisk chikane'. Det gjorde han, på trods af at der allerede var fremlagt beviser for uregelmæssighederne, der eksempelvis havde været tale om i forbindelse med en EU-betalt sejltur med en skonnert, der promoverede partiet frem mod kommunalvalget i 2013.

Senere samme år afviste han kategorisk, at man bevidst havde forsøgt 'at snyde med noget'. Senere kom det dog frem, at Messerschmidt havde lagt et falsk program for et sommer-gruppemøde i Dansk Folkeparti, for at få det til at ligne en Meld-sommerkonference og på den måde sikre sig midler fra Meld til at finansiere DF's sommergruppemøde.

Du kan se flere eksempler få vage bortforklaringer fra Morten Messerschmidt og andre store DF-profiler i grafikken under artiklen.