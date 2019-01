Sådan rammes du af brexit uden aftale

Brexit er nært forestående, men briternes ønske om at trække sig ud af EU gør ikke hverdagen nemmere for danskerne

Tirsdag stemte medlemmerne af det britiske parlament mod den brexitaftale, som premierminister Theresa May har brugt to et halvt år på at forhandle hjem.

Det rungende nej kan betyde, at Theresa May og hendes regering bliver tvunget til at trække Storbritannien ud af EU uden nogen aftale. Det er det, der kaldes for en no deal brexit.

En brexit uden aftale kan få store økonomiske og praktiske konsekvenser for danskerne.

Et nej til en brexitaftale kan blive kompliceret

Kan koste 17 milliarder i eksport

En brexit uden aftale kan koste Danmark 17 milliarder kroner i vareeksport.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Forlader Storbritannien EU uden en aftale vil det især betyde en nedgang for den danske eksport af mejeriprodukter og svinekød til det britiske.

Her eksporterede Danmark for henholdsvis 3,7 milliarder kroner i mejerivarer og 3,4 milliarder kroner i svinekød i 2017.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver, at nogle af konsekvenserne kan blive 30-40 procents told på smør- og blandingsprodukter og 25 procents told på svinekød.

Fremtiden kræver en opholdstilladelse

De danskere, som bor i Storbritannien, har kunnet bo der uden en opholdstilladelse. Dette skyldes, at statsborgere i EU har kunnet bevæge sig frit mellem medlemslandene og bosætte sig, da det er en del af aftalen om det indre marked.

Det indre marked sørger for fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft mellem de europæiske medlemslande.

Denne bevægelsesfrihed vil ophøre ved et brexit uden aftale. Fremover skal danske statsborgere bosat i Storbritannien søge om en opholdstilladelse, hvis de gerne vil blive i landet.

Briter, som i fremtiden vil bo i Danmark, vil med stor sandsynlighed blive betragtet som borgere fra et tredjeland, når det gælder opholdstilladelse fremover. Hvad det vil betyde for de briter, der allerede bor i Danmark, vides ikke endnu.

Udveksling kan blive en dyr oplevelse

I dag tager mange danske studerende til Storbritannien på udvekslingsophold, hvilket er en ganske ukompliceret proces. Men efter et brexit uden aftale kan det blive dyrt for de danske studerende at læse i Storbritannien.

Ved et aftaleløst brexit er der ikke nogen reelle aftaler om, hvordan udveksling skal foregå i fremtiden. Så drømmen om at læse i Storbritannien kan blive dyr for de danske studerende, da de skal betale forhøjede gebyrer for at læse i Storbritannien.

De europæiske studerende vil efter brexit kunne blive opkrævet de samme takster, som man ser, at studerende udenfor EU i dag betaler for at læse i Storbritannien.

Inden brexit har europæiske studerende på udveksling i Storbritannien betalt det samme i studiegebyrer, som de britiske studerende har betalt.

Slipper stadig for visum

Skal man på ferie i Storbritannien efter brexit, om den bliver hård eller ej, så skal danskerne formentlig ikke søge om visum.

Dette er efter ønske fra både EU og Storbritannien.

Sådan som reglerne er nu, hvor Storbritannien stadig er medlem af EU, må andre europæiske borgere opholde sig i landet i tre måneder uden at skulle søge om et visum. Denne regel står umiddelbart ikke til at blive ændret.

Tjek flybilletten

Det kan dog blive besværligt at komme ind i Storbritannien efter en brexit uden aftale, da der ikke er lavet aftaler for flytrafikken til og fra de britiske øer.

Flytrafikken er i øjeblikket reguleret af EU, men efter brexit kan de britiske flyselskaber miste deres licens til at operere i EU. Dette betyder, at de skal ansøge om tilladelserne.

Konsekvensen af dette kan blive, at flybilletter hos blandt andet Ryanair og Thomas Cook Airlines, der er købt før brexit, men hvor afrejse er efter, ikke bliver refunderet, skulle flyafgangene blive aflyst som følge af den hårde exit.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lavet en vejledning, så det er muligt at blive klogere på sine rettigheder vedrørende brexit og flyrejser.

Man skal heller ikke forvente, at man bare kan gå direkte fra ankomsthallen og ud på gaden efter et brexit. Det kan man nu, da Storbritannien er en del af EU, men fremover skal man regne med, at man skal igennem omfattende told- og sikkerhedstjek.