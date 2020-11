Sådan ser det ud lige nu: Tre stater bliver helt afgørende

Eksperterne er forvirrede. Tv-værterne er forvirrede. Alle er forvirrede.

Nattens valgdrama i USA har ikke givet os mange klare svar, og det er svært at danne sig et overblik over, hvor vi står. Spørgsmålene er mange og svarene få, men en ting er helt sikkert.

Donald Trump står langt bedre, end han gjorde tirsdag aften dansk tid.

Det har været samme sang de fleste steder af de afgørende steder i løbet af natten.

Joe Biden lagde stærkt ud, men Donald Trump kom snigende og ligner nu en vinder i mange af de afgørende stater såsom Ohio, Texas, Florida, North Carolina og Georgia.

Fokus på tre stater

Er det 2020 eller er det 2016 endnu en gang? Det ligner grangiveligt noget, vi har set før, men det skal understreges, at intet er officielt endnu. Ingen af de spændende stater er kaldt.

Derfor er det stadig for tidligt at konkludere noget.

Selv om Donald Trump ligner en vinder i mange af staterne mod syd, så har Demokraterne stadig et håb. Hvis Michigan, Wisconsin og Pennsylvania kan blive blåt, så er det stadig pivåbent.

Valggyser

Det bliver de helt afgørende stater for Joe Biden, hvis Donald Trump kan holde føringen i North Carolina, Georgia, Florida, Texas og Ohio. For præsidenten kan stadig ikke tælle til de 270 valgmænd, der skal bruges for at vinde, og derfor skal lommeregneren frem. Og det er den helt store af dem.

Joe Biden ligner en vinder i Arizona og Iowa, og så er der tre stater tilbage på kortet, som potentielt kan afgøre det hele.

Wisconsin med ti valgmænd, Michigan med 16 valgmænd og Pennsylvania med 20 valgmænd. Den, der klarer sig bedst her og vinder to af de stater, kan meget vel ende med at blive præsident.

Og så får vi samtidig en valggyser, der sagtens kan vare mere end bare denne onsdag morgen.