Sådan skal flygtninge holdes ude af Europa

Danmark og Østrig går nu sammen om at støtte Tunesien med 26 millioner kroner for at hjælpe det nordafrikanske land med at forvalte og kontrollere landets grænser.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Pengene går til at bygge et træningscenter for grænseforvaltning i den sydcentrale del af landet. Samtidig skal den økonomiske håndsrækning støtte et tilhørende uddannelsesprogram.

Målet er at bekæmpe menneskesmuglere og bremse såkaldte irregulære migranter. Det er personer, som rejser mod et land uden opholdstilladelse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger, at man nu er i gang med at gøre det, man lovede før valget.

- Vi vil forhindre, at folk hopper i gummibådene over Middelhavet. Tunesien er et af transitlandene og et af de lande, som menneskesmuglerne arbejder i.

- Vi vil gerne bakke Tunesien op i at bevogte deres egen grænse, fordi det også er i vores egen interesse at få stoppet migranterne, inden de rammer Europa, siger Mattias Tesfaye.

Tunesien oplever et stort migrationspres på den sydlige grænse.

Støtten fra Danmark strækker sig over tre år. Det er første gang nogensinde, Danmark og Tunesien samarbejder om migration.

På spørgsmålet om, hvor langt pengene rækker, svarer Tesfaye, at man 'kommer et stykke'.

- Det er klart, det ikke er sådan, vi betaler hele Tunesiens grænsebevogtning, men Danmark og Østrig er gået sammen om at støtte op, siger Tesfaye.

Ud over støtten til Tunesien, sender Danmark og Østrig sammenlagt 32,3 millioner kroner til Rwanda i Østafrika.

21,6 millioner kroner går til den såkaldte nødevakueringsmekanisme i landet i en etårig periode.

Rwanda er med i en aftale, der betyder, at man tager imod 1500 flygtninge og asylansøgere fra Libyen. Mange tusinde flygtninge sidder i øjeblikket i lejre i Libyen.

De sidste 10,7 millioner kroner er støtte til jobskabelse for flygtninge og lokalsamfund i Rwanda.

- Jeg kan sagtens forstå, at mange unge afrikanere vil til Europa, men vi kan bare ikke have fri indvandring.

- Derfor er vores ene projekt i Rwanda, at nogle af dem, der sidder fast i Libyen og prøver at komme i en gummibåd, skal have en mulighed for at få en fremtid i Afrika. Det er et ansvar, Rwanda har taget på sig, og det vil vi meget gerne bakke op om, siger Tesfaye.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet erklærede Rwandas præsident sig i 2017 klar til at tage imod 30.000 flygtninge fra Libyen.

Siden afviste landets daværende flygtningeminister, Germaine Kamayirese, at Rwanda blev betalt for at have sagt ja til at tage imod de mange flygtninge.

- Det er bare en humanitær handling, sagde hun ifølge BBC i 2019.

150.000 flygtninge opholder sig ifølge ministeriet i øjeblikket i Rwanda.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er implementerende part i samarbejdet.