Sådan vil de tæske Trump

Om tyve dage begynder den demokratiske kamp om at blive Donald Trumps modstander ved den amerikanske præsidentvalg til november.

Første primærvalg finder sted i Iowa, hvor vælgerne ved de såkaldte caucuses peger på delstatens bud på en Trump-udfordrer.

Derfor mødtes demokraternes seks topkandidater til debat på CNN i nat dansk tid.

Og her blev de selvfølgelig spurgt, hvordan de vil slå The Donald. Her er deres svar:

Joe Biden

- Jeg har taget imod alle de slag, han kan levere. Jeg står bedre i meningsmålingerne. Jeg er på vej op. Og så har jeg overvældende opbakning i den sorte befolkning. Bedre end nogen andre ved dette valg.

Bernie Sanders

- Vi kommer til at angribe grådigheden og korruptionen i medicinalindustrien og hos forsikringsselskaberne. Dét handler demokratisk socialisme om. Og det vil vinde dette valg.

Elizabeth Warren

- Vi har bygget et system, der fungerer fint for de store selskaber og lobbyisterne. Men det fungerer ikke for alle os andre.

- Jeg har bygget en græsrodsorganisation, der leder kampen for et Amerika, der fungerer for alle os andre. Sådan vil vi slå Donald Trump.

Amy Klobuchar

- Jeg kan stå over for ham på den debatscene og sige til mine venner i Iowa: Midtvesten er ikke et sted man bare flyver henover for mig. Jeg bor her. Jeg kan se på ham og sige, du har behandlet disse bønder og arbejdere som pokerjetoner.

Pete Buttigieg

- Jeg er klar til at slå Doanld Trump. fordi når han kommer forbi sin barske tale og fremskudte brystkasse, så skal han stå over for en amerikansk krigsveteran og forklare, hvorfor han påstod at lide af en knoglesygdom for at slippe for millitærtjeneste.

Tom Steyer

- Den, der skal slå Doanld Trump, skal slå ham på økonomien. Jeg har erfaringen og evnerne til at vise, at han er falsk på det område. Og en svindler.

Strid om Bernies ord

Det store samtaleemne blandt de amerikanske kommentatorer er her efter debatten først og fremmest sværdslaget mellem Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Sidstnævnte påstår, at Bernie Sanders i 2018 har sagt, at en kvinde ikke kan blive præsident i USA.

Den påstand afviste Bernie Sanders dog skarpt i debatten.

Elizabeth Warren kastede sågar ekstra benxin på bålet, da hun efter debatten ikke havde lyst til at give Bernie Sanders hånd.

Bernie Sanders og Elizabeth Warren strides om hans kommentar om en kvindes valgbarhed. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

