Sådan vil EU ramme Putins venner

EU-landene har svært ved at blive enige om den sjette sanktionspakke. Men nu vil EU-Kommissionen lukke hullerne i forhold til de eksisterende sanktioner.

Det sker med to forslag, der tilsammen vil kriminalisere omgåelse af sanktioner og muliggøre konfiskation.

Det fastslår EU-kommissær for retlige anliggender, Didier Reynders, på et pressemøde onsdag i Bruxelles.

- Vi skal sikre, at personer eller selskaber, der omgår sanktionerne, bliver holdt ansvarlige. Det er en kriminel handling og skal behandles som sådan over hele EU, siger Didier Reynders.

EU-Kommissionen foreslår konkret at tilføje omgåelse af sanktioner til listen over strafbare handlinger i EU. Samtidig foreslår EU-Kommissionen at gøre det muligt at konfiskere indtægt fra omgåelse af sanktioner.

Dermed vil det eksempelvis blive muligt at straffe og konfiskere aktiver og indtjening fra oligarker og selskaber, der sælger til Rusland trods sanktionerne.

Ved at føje omgåelse af sanktioner til listen over strafbare forbrydelser i EU ønsker EU-Kommissionen at sikre en standard for, hvordan sagerne skal behandles på tværs af EU-landene.

Håbet er, at det vil gøre det lettere at efterforske og straffe personer og selskaber, der overtræder reglerne.

- På nuværende tidspunkt er der forskellige definitioner af, hvad der udgør en strafbar handling. Brud på sanktioner kan derfor stadig være straffrit.

- Vi bliver nødt til at lukke smuthullerne og give myndighederne de rette værktøjer til at retsforfølgelse brud på sanktionerne, siger Didier Reynders.

Han peger på, at der i den nuværende situation er risiko for, at personer eller selskaber udser sig lande at operere fra, hvor det ikke er strafbart at omgå sanktionerne.

Samtidig ønsker EU-Kommissionen at ramme alle, der er involveret:

- Det kan både være oligarker, men også advokater og banker for at sikre, at alle handlinger i forbindelse med omgåelse af sanktionerne vil blive straffet, siger Didier Reynders.

EU-Kommissionen foreslår desuden at oprettet særlige kontorer i alle EU-medlemslande. De skal sikre, at beslaglagte aktiver ikke mister værdi. Det vil blandt åbne for salg af aktiver, som enten er dyre at vedligeholde eller hurtigt taber værdi. Det kunne eksempelvis være oligarkers både.

EU-landene skal nu tage stilling til forslagene. De kommer på et tidspunkt, hvor flere lande inklusiv Danmark ønsker at se på, om Rusland kan bringes til at betale for genopbygningen i Ukraine.

