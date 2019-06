Sådan vil han bruge sine 'parti-penge'

Selv om Klaus Riskær Pedersens parti ikke fik stemmer nok til at komme i Folketinget, så giver stemmerne partistøtte. Og støtten skal bruges til fordel for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Det oplyser partiformanden og finansmanden Klaus Riskær Pedersen, der dog endnu ikke vil fortælle mange detaljer om støtten.

Tilskuddet til Sjælsmark-børnene gives som en del af en aftale, som hans parti vil indgå med Dansk Røde Kors. Men da aftalen først offentliggøres tirsdag, vil han endnu ikke fortælle om beløbet.

Ligeledes vil de nærmere omstændigheder om tilskuddet også først offentliggøres tirsdag.

Tilskuddet til fordel for børnene på Sjælsmark skal foreløbigt udbetales for kalenderåret 2020. Det er hensigten, at det bliver det første af flere tilskud, som skal udbetales de kommende år til at fremme partiets politik.

Ved folketingsvalget var Klaus Riskær Pedersens parti langt fra at komme i Folketinget, da partiet kun fik 0,8 procent af stemmerne. I alt stemte 29.600 vælgere på partiet, der har samme navn som partiformanden.

Med det antal stemmer står partiet til at modtage en årlig partistøtte på lidt under en million kroner.

Allerede dagen efter valget, der blev afholdt 5. juni, meddelte Klaus Riskær Pedersen, at hans politiske projekt vil have karakter af græsrodsbevægelse.