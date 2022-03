Sådan vil stemmesedlen se ud til afstemning om forsvarsforbehold

Udenrigsministeriet har udsendt det lovforslag, der skal danne rammen om en folkeafstemning for eller imod at opgive det danske EU-forbehold, der dækker over militært samarbejde.

Afstemningen finder sted 1. juni, og et stort flertal støtter, at teksten på stemmesedlen vil være:

- Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?

Udformningen af spørgsmålet møder hård kritik fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der er imod at afskaffe forbeholdet:

- Jeg føler mig hensat til en orwellsk verden, hvor man har opfundet sit eget sprog, siger formanden med reference til den britiske forfatter George Orwell, der i sin ikoniske roman '1984' beskrev en dystopisk fremtid, hvor selve sproget af et fascistoidt regime bliver brugt til at undertrykke befolkningen.

- At man hverken nævner EU, forbehold, militær eller hær i spørgsmålet, er helt forrykt. Jeg er fuldstændig overbevist om, at det er helt bevidst, for det var det samme, man gjorde ved afstemningen om retsforbeholdet, fortsætter han.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), hvis ministerium står bag lovforslaget, mener, at udformningen af spørgsmålet rammer plet.

- Jeg synes, det er et meget klart og forståeligt spørgsmål. For det er jo det, vi stemmer om. Siger man ja, så står vi sammen med de andre 26 EU-lande. Siger man nej, så står vi uden for, siger han og fortsætter:

- Og så er der desuden lovbemærkninger, hvor det er beskrevet, hvad forsvarsforbeholdet indeholder.

Folkeafstemningen blev besluttet af et stort flertal i Folketinget, da en række partier i begyndelsen af marts indgik en aftale om at øge udgifterne til Forsvaret. Aftalen var udløst af, at Rusland sidst i februar invaderede Ukraine.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative, der tilsammen tæller 130 mandater i Folketinget.

De seneste meningsmålinger viser et flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet, selv om flertallet er svundet ind, siden afstemningen blev annonceret.

Om hvorfor forbeholdet skal fjernes, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen tidligere i marts:

- Tiden kræver sammenhold, ikke forbehold. Samarbejde og ikke enegang. Rusland-krisen viser mere end noget andet, hvor vigtigt det er, at Europa og Vesten rykker stadig tættere sammen og tager et større ansvar for vores egen sikkerhed.

- Danmark skal altid være klar til at bidrage i fremtiden også uden forbehold, sagde Mette Frederiksen.