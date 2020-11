Sådan vil verden se ud, hvis Trump vinder

Spol tiden to måneder frem. Donald Trump har vundet valget 3. november, og i januar gør han sig klar til fire år mere i Det Hvide Hus.

Hvad vil det egentlig betyde for USA og resten af verden? Og hvordan adskiller de to præsidentkandidater sig, når al støj og snak om personlighed sorteres fra?

Ifølge professor og leder af Center for Amerikanske Studier på SDU Jørn Brøndal er det spørgsmål faktisk enormt svært at svare på denne gang. Republikanerne har gjort noget, som de aldrig plejer at gøre.

- Det er ret specielt i den her omgang. Normalt vedtager man en platform (en form for partiprogram, der skal danne ramme for de næste fire ugers politik, red.) på sit partikonvent. Det gjorde Republikanerne bare ikke i år.

Sådan vil verden se ud, hvis Biden vinder

- De lavede kun en lille liste, hvor der står noget om, at den økonomiske udvikling skal stabiliseres. Derudover har det mest handlet om, at Donald Trump er en stærk mand, og det har Republikanerne bygget deres kampagne op omkring, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet.

Intet grønt USA

Vi kan dog være sikre på en ting. En sejr til Trump er ikke en sejr for miljøet.

- Han vil ikke have, at USA bliver grønt. Han roser sig selv til skyerne for at have dereguleret de grønne tiltag, som Barack Obama fik indført, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet.

Vi har dog allerede en lille idé om, hvad Donald Trump mener om en række politiske spørgsmål. Se mere herunder:

Trump Politik Skat Ifølge professor og leder af Center for Amerikanske Studier på SDU Jørn Brøndal er en af Donald Trumps største indenrigspolitiske succeser den skattereform, som han fik igennem i 2017. Det er den største af den slags siden 80'erne, og mange Republikanere er glade for den. Her blev selskabsskatten sat markant ned, og det bliver uden tvivl holdt fast i, hvis Trump vinder. Udenrigspolitik Donald Trumps udenrigspolitik er meget klar. USA først. Præsidenten har blandt andet opsagt atomaftalen med Iran indgået af Trumps forgænger Obama, krævet større økonomiske bidrag af de øvrige Nato-medlemmer, trukket USA ud af Paris-aftalen, opsagt og genforhandlet Nafta-aftalen og flyttet den amerikanske ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Samtidig viste han med drabet af Qassem Soleimani, at han ikke er bange for at trykke på aftrækkeren. Forvent mere USA først, hvis Donald Trump vinder valget Abort Når det gælder abort, har Donald Trump meldt ud, at han har samme holdning som Ronald Reagan. Og hvad mente han så lige? I et tweet fra maj 2019, skrev præsidenten følgende: 'Som de fleste ved, og til dem, der ønsker at vide det, er jeg 'pro-life' med tre undtagelser: voldtægt, incest og beskyttelse af moderens liv. Det er den samme holdning, som Ronald Reagan havde,' skrev han. Sundhed Donald Trump har altid været helt klar i mælet, når det gælder sundhed. Præsidenten vil have skrottet Obamas prestigeprojekt, Obamacare. Han har været tæt på at få Obamacare ned med nakken i Kongressen flere gange, og mest iøjnefaldende var det, da republikaneren John McCain i august 2018 reddede Obamacare i sidste øjeblik. Trump var rasende. I dag siger præsidenten, at han har en klar plan for, hvad der skal ske, hvis det lykkes at blive genvalgt og senere få fjernet Obamacare, men vi ved stadig ikke, hvad han har tænkt sig. Vi blev heller ikke klogere i forbindelse med Republikanernes partikonvent, da der som nævnt ikke blev vedtaget en platform. Våben Donald Trump er republikaner og forsvarer derfor folks ret til at bære våben. Adskillige skoleskyderier og masseskyderier har dog presset den tidligere forretningsmand. I februar 2019 betød det, at der blev indført baggrundstjek af alle personer, der ønsker at købe et skydevåben. Loven har dog sine begrænsninger, da den kun omfatter de autoriserede våbenhandlere, der bruger officielle salgskanaler. Næsten hver fjerde våben bliver købt andre steder. Immigration Donald Trumps prestigeprojekt i 2016 var den meget omtalte mur til Mexico, som mexicanerne selv skulle betale for. Den er dog aldrig blevet til det helt store. - Donald Trump har ikke fået den store immigrationsreform, som han havde håbet på. Muren var der heller aldrig opbakning til i Kongressen, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet. Republikaneren vil derfor uden tvivl igen forsøge at stramme immigrationspolitikken i landet, men det er fortsat tvivlsomt, om han kan finde opbakning til det. Miljø Manglen på den politiske platform gør også miljøet til et uklart spørgsmål. Men det er næppe noget, som den siddende præsident pludselig kaster sin kærlighed over. - Han vil ikke have, at USA bliver grønt. Han roser sig selv til skyerne for at have dereguleret de grønne tiltag, som Barack Obama fik indført, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet.

