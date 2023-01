Sår tvivl om forklaring: Trusler drev hende væk

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, sendte chokbølger gennem landet, da hun på en pressekonference natten til torsdag fortalte, at hun planlægger at gå af om få uger

Jacinda Ardern trækker sig, fordi hun ikke har mere at give af, forklarer hun. Men flere personer i den politiske magtelite i New Zealand mener, at trusler og angreb spiller en afgørende rolle

Jacinda Ardern kæmpede med at holde tårerne tilbage, da hun natten til torsdag med en grødet stemme annoncerede, at hun senest 7. februar stopper som New Zealands premierminister.

- Jeg går ikke af, fordi det var hårdt. Jeg går af, fordi med sådan en priviligeret rolle følger et ansvar. Ansvaret for at vide hvornår du er den rette person til at lede, og hvornår du ikke er, lød det.

Arderns chok-exit spredte sig som en trykbølge verden over, og hurtigt begyndte spekulationerne om premierministerens pludselige afsked at rulle. Selv har hun afvist, at trusler mod hende og hendes familie skulle have spillet en afgørende rolle i hendes beslutning.

Hendes tank var tømt, forklarede hun.

Uden fortilfælde

Den forklaring bliver imidlertid modsagt af en række prominente personer i det politiske miljø i New Zealand. Det skriver The Guardian.

- Hendes familie har modstået de grimmeste angreb i løbet af de sidste to år, med hvad vi mener er den mest nedværdigende form for politik, vi nogensinde har set, udtalte Debbie Ngarewa-Packer, som er en af de politiske ledere af Māori-partiet, i kølvandet på Arderns udmelding.

Hun sagde samtidig, at premierministeren var blevet drevet væk fra embedet på grund af personangreb og bagvaskelse.

Jacinda Ardern var tydeligt berørt, da hun meldte sit exit. Foto: Ritzau Scanpix

New Zealands tidligere premierminister Helen Clark mener ligeledes, at Jacinda Ardern har været udsat for et hidtil uset antal angreb under sin tid som landets leder.

- Presset mod premierministre er altid stort, men i denne æra med sociale medier, clickbait og 24/7 mediecyklusser har Jacinda stået over for et niveau af had og vitriol, som efter min erfaring er uden fortilfælde i vores land, har hun udtalt.

Alvorlige hændelser

Jacinda Ardern indtog rollen som premierminister i 2017, og siden da har hun ledet landet gennem et terrorangreb, et vulkanudbrud og en coronapandemi.

Ifølge The Guardian oplyste New Zealands politi i 2022, at antallet af trusler mod premierministeren var næsten tredoblet på tre år.

Arm i arm med sin kæreste Clarke Gayford forlod Jacinda Ardern pressemødet. Hun var trist, men også lettet, har hun senere sagt. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Særligt coronapandemien har ført til alvorlige hændelser.

Blandt andet forlangte demonstranter, der var modstandere af vaccinen, under voldelige oprør i begyndelsen af 2022, at flere politikere blev henrettet, ligesom Arderns bil i et andet tilfælde blev jagtet af demonstranter, som råbte, at hun var nazist, skriver The Guardian.

I løbet af det seneste år er en række mænd blevet anholdt, sigtet eller har modtaget en advarsel for trusler om at dræbe Ardern.