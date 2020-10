Sår tvivl om, hvornår Trump blev testet positiv

Den amerikanske præsident meldte fredag ud, at han var testet positiv med corona. Præsidentens læge sagde lørdag ved et pressemøde, at Donald Trump var på 72. time af diagnosen

Der er blevet sået tvivl om, hvornår den amerikanske præsident blev testet positiv med corona.

Præsidentens læge, Sean Conley, sagde ved et pressemøde om præsidentens tilstand, at han var '72 timer inde i diagnosen'.

Det Hvide Hus meldte 35 timer inden dagens pressemøde ud, at præsidenten var testet positiv.

Tidsangivelsen i de to meldinger hænger altså ikke sammen.

En mulig forklaring kan ifølge Derek Beach, der forsker i amerikansk politik ved Aarhus Universitet, være forvirring i et meget lidt organiseret Hvidt Hus.

- Det er en kæmpe krise, og folk løber rundt som kyllinger uden hovedet i Det Hvide Hus. Der er forvirring om tid, og det er rimeligt forventeligt i sådan en situation.

Læge: Trump har det godt

Grov uagtsomhed

Mistilliden til Det Hvide Hus falder dog med god grund, hvis man spørger Derek Beach.

- Problemet er, at når man lyver så meget, så er det svært at stole på nogen som helst udmelding. Stort set fra første dag af Donald Trumps tid som præsident har det været den ene løgn efter den anden.

Donald Trump har i forvejen handlet mod retningslinjerne fra sin egen regering ved ikke at isolere sig, velvidende, at han havde været i nær kontakt med påvist smittede. Efterfølgende har han deltaget til møder med donorer.

- Vi har at gøre med grov uagtsomhed, som muligvis kunne have bragt andre i livsfare. Om det viser sig, at uagtsomheden går endnu længere tilbage, eller om der var tale om en fortalelse, det må tiden vise, siger Derek Beach.

Trump rives over af professor

- Modtager ikke ilt på nuværende tidspunkt

Ved dagens pressemøde spurgte journalisterne ind til, om præsidenten på noget tidspunkt i forløbet har modtaget kunstig ilt.

Det ønskede præsidentens læge ikke at svare på. Han svarede i stedet, at præsidenten ikke modtog kunstig ilt på nuværende tidspunkt.

Sean Conley uddybede til sidst med, at præsidenten ikke havde modtaget iltbehandling hverken torsdag, fredag eller lørdag.

Donald Trump ankom fredag aften lokal tid til militærhospitalet Walter Reed efter at være blevet testet positiv for corona. Foto: Joshua Roberts/Reuters

Kan have taget til fundraiser med corona

Hvis tidslinjen fra præsidentens læge er som fremlagt ved pressemødet, betyder det, at Donald Trump fik konstateret corona i løbet af onsdagen.

Det vil sige, at ifølge den tidslinje tog den amerikanske præsident til en fundraiser i New Jersey torsdag velvidende, at han var smittet med coronavirus.

Sean Conley sagde på et andet tidspunkt i løbet af pressemødet, at Donald Trump blev testet torsdag, og at man sent om natten torsdag fik bekræftet, at præsidenten var smittet.

Donald Trump er begyndt i behandling med Remdesivir

Kan få konsekvenser

Hvilke konsekvenser Donald Trumps coronaforløb - og den nylige udvikling i det - får for hans valgkamp, er ikke til at spå.

Ifølge Derek Beach mener omkring 30-35 procent af amerikanerne, at præsidenten har håndteret coronakrisen godt. Sympatien kan skifte, men præsidenten har tidligere ønsket at dreje samtalen uden om den globale pandemi.

- Der kan opstå noget sympati omkring præsidenten, men det er klart, at alle taler om corona lige nu – et emne som Trump meget gerne vil undgå. Donald Trump har jo negligeret pandemien tidligere.