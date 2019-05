Sælger luksusbiler for at hjælpe fattige

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, er ikke bare flyttet ud af det officielle præsidentpalads Los Pinos i Mexico City. Han bruger det også til at bortauktionere beslaglagte luksusvarer til gavn for fattige i landet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Søndag den 26. maj slår præsidentpaladset for første gang dørene op for den første af mange auktioner.

Her vil det være muligt at byde på en Lamborghini Murcielago fra 2007 til en værdi af knap en halv million kroner. Er det for dyrt, bortauktioneres også en Mercedes-Benz ML63 fra 2014 til en værdi af cirka 134.000 kroner.

Senere vil det også være muligt at byde på ejendomme og smykker, der er konfiskeret fra kriminelle eller i sager om skatteunddragelse.

Overskuddet går ifølge præsidenten til de fattigste byer i Mexico.

Mexicos præsident vil bortauktionere beslaglagte luksusvarer til gavn for fattige i landet. Foto: AFP

Blandt andet en Lamborghini Murcielago fra 2007 skal bortauktioneres. Foto: AFP

Foto: AFP

Obrador blev i juli 2018 valgt med en jordskredssejr på løfter om at bekæmpe korruption og pamperi i den politiske elite i landet.

Få dage senere satte han sit luksuriøse præsidentfly til salg.

Flyet, en Boeing 787-8 Dreamliner, blev ifølge nyhedsbureauet Reuters købt af hans forgænger Enrique Peña Nieto for få år siden til en pris på 218 millioner dollar, svarende til knap 1,4 milliarder kroner.

Det luksuriøse fartøj havde blandt andet soveværelse, minibiograf og loungeområde, viste billeder fra regeringens officielle Twitter-profil.

- Vi sælger alle fly og helikoptere, som de korrupte politikere har brugt, sagde Obrador dengang i en tale i byen Xalapa.

Mexico kæmper med alvorlig narkokriminalitet, en tårnhøj drabsrate, stor fattigdom og udbredt korruption.

Andrés Manuel López Obrador er den første mexicanske præsident fra den yderste venstrefløj og ligeledes den første, der ikke kommer fra de klassiske partier PAN og PRI, der har skiftedes om at have magten i de seneste 90 år.