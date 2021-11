Sætning forsvandt fra dokument i sidste øjeblik

Da regeringens topministre i koordinationsudvalget 3. november sidste år besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives, sad de med en række dokumenter foran sig.

I et af dokumenterne manglede dog en sætning om fremtiden for mink-erhvervet, hvis man aflivede alle mink:

- En total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr, vurderes at være fatal for branchen.

Den sætning var i sidste øjeblik blevet taget ud af materialet. Og det undrede afdelingschef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium Tejs Binderup.

Det forklarede han lørdag i Minkkommissionen.

Selv om mødet i koordinationsudvalget var gået i gang, skrev han i en bemærkning:

- Denne faktuelle oplysning er vel relevant for beslutningstagerne.

Forud for mødet var der lagt op til to modeller for minkbranchens fremtid. Den ene var en dvalemodel for minkerhvervet, hvor den kunne genopstå med nogle avlsdyr. Den anden var et forbud mod erhvervet.

Begge dele ville kræve ny lovgivning var vurderingen forud for mødet.

På mødet blev regeringstoppen enig om en helt tredje model. En model, hvor man skulle aflive samtlige mink uden at udstede et forbud.

Dermed var der i regeringens øjne ikke lighedstegn mellem at aflive alle mink og at lukke erhvervet ved at nedlægge et forbud mod hold af mink.

Det ville dog ikke være en forskel, som man kunne mærke i virkeligheden, hvis man spurgte Miljø- og Fødevareministeriet.

- Vores faglige vurdering var, at hvis man slår alle dyr ned, så lukker branchen, sagde Tejs Binderup lørdag i kommissionen.

Han gav samtidig udtryk for, at han undrede sig over de ændringer, der var lavet i sidste øjeblik.

I den mail, som ændringerne i materialet blev sendt ud med, står der, at rettelserne er lavet efter dialog mellem Justitsministeriet og Statsministeriet.

Tejs Binderup mente, at det var mærkeligt, at andre ministerier ændrede i materiale, som han betragtede som på Miljø- og Fødevareministeriets område.

Andre steder i materialet var der angående kapaciteten til at aflive mink i smittezonerne ifølge Tejs Binderup skrevet om på en måde, så det var faktuelt forkert.

Det gjorde han sin departementschef, Henrik Studsgaard, der sad til mødet i koordinationsudvalget, opmærksom på i en sms, mens mødet stod på.