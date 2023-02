Sætter foden ned: Vil ikke engang overveje det

Tyrkiet har set sig lune på amerikanske F-16 fly, som de gerne vil købe af nationen.

Men den seneste tids palaver omkring Sveriges Nato-medlemskab, som Tyrkiet har modsat sig, efter Rasmus Paludan brændte en koran af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm, kan komme til at sætte en stopper for købet.

Det skriver det svenske medie Expressen.

26 amerikanske senatorer har nemlig i et brev til USA's præsident, Joe Biden, skrevet, at de ikke kommer til at give grønt lys for salget af F-16 fly til Tyrkiet, så længe landet nægter at godkende Sveriges Nato-ansøgning.

Vil overveje det, hvis Tyrkiet godkender

Brevet er blevet offentliggjort i sin fulde længde på Twitter af en udenrigspolitisk reporter fra nyhedsbureauet Reuters.

Så sent som i midten af januar skrev mediet The Wall Street Journal, at Biden-administrationen var begyndt at forberede sig på at søge opbakning til salget hos medlemmerne af Kongressen.

'USA og Tyrkiet samarbejder om en række sikkerhedsprioriteter. Fortsatte amerikanske bestræbelser på at støtte disse prioriteter - som jeres administrations støtte til salg af F-16 kampfly til Tyrkiet - er baseret på en fælles forståelse af støtte til vores demokratiske allierede,' står der blandt andet i brevet.

'Når Nato-optagelsesprotokollerne er ratificeret (godkendt, red.) af Tyrkiet, kan Kongressen overveje salget af kampflyene. Men hvis dette ikke sker, vil det imidlertid give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved det afventende salg.'

Ingen garanti

Ifølge Wall Street Journal er der tale om et salg af blandt andet 40 nye F-16 fly til Tyrkiet.

Før handlen kan gå igennem, skal den sendes til godkendelse i Kongressen. Og det er altså her, senatorerne kan gøre alvor af deres trussel om ikke at give grønt lys, før Tyrkiet og dets præsident Recep Tayyid Erdogan siger god for at lukke Sverige ind i forsvarsalliancen.

Reuters-journalisten, der har delt det tre sider lange brev, understreger i et opslag på Twitter, at der ikke i brevet på nogen måde gives garanti for, at Kongressen vil godkende salget, selvom Tyrkiet godkender landets Nato-medlemskab.

De gør det blot klart, at de uden en tyrkisk godkendelse ikke engang vil overveje at bakke op om handlen.

Erdogan stejler

Sverige og Finland søgte i fællesskab om Nato-medlemskab i 2022, efter Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine.

Problemet for de to lande er bare, at samtlige Nato-medlemslande skal godkende ansøgningerne, og her stejler Erdogan, når det kommer til svensk medlemskab.

Den tyrkiske modstand mod et svensk medlemskab er kun vokset, efter Rasmus Paludan brændte en koran af foran den tyrkiske ambassade i Sverige, hvilket fik Erdogan til af aflyse Nato-møder med Sverige og Finland, ligesom han har udtalt, at han modsætter sig medlemskabet, så længe Sverige tillader koranafbrændinger.

