Sætter rekord før valg

I Georgia er der sat rekord i antallet af brevstemmer forud for den amerikanske delstats anden runde af senatsvalget tirsdag.

Således har 1,85 millioner vælgere i Georgia afgivet deres stemme inden tirsdagens valgrunde, der står mellem den demokratiske senator Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker.

Over 76.000 af disse vælgere deltog ikke i første runde af senatsvalget 8. november.

Det oplyser Georgias indenrigsminister, Brad Raffensperger, ifølge NBC News, natten til mandag dansk tid.

Flere rekorder

Alene i løbet af den seneste uge er der slået to dagsrekorder i antallet af brevstemmer afgivet i delstaten.

Blandt dem, der har stemt tidligt, er 56 procent kvinder og 44 procent mænd. Samtidig udgør 55 procent af de allerede afgivne stemmer hvide vælgere, 32 procent er sorte, og mindre end to procent er latinoer og asiatiske amerikanere.

Tirsdag står den demokratiske senator Raphael Warnock over for den tidligere amerikanske fodboldspiller Herschel Walker.

Ekstra Bladet forsøgte ved midtvejsvalget i november at få en kommentar fra Raphael Warnock, da han på en parkeringsplads i byen Columbus aftenen før valget forsøgte at kapre de sidste stemmer. Senatoren havde dog langtfra lyst til at tale med avisen.

Senator Raphael Warnock (D) havde ikke mange ord at sige til Ekstra Bladet på sit sidste vælgermøde inden midtvejsvalget

Da ingen af de to kandidater fik mindst 50 procent af stemmerne ved valget i november, skal de på grund statens valgregler ud i en anden og afgørende runde tirsdag.

Demokraterne sikrede sig allerede kontrollen i Senatet i midten af november, hvor den demokratiske senator Catherine Cortez Masto blev genvalgt i Nevada.

Demokraterne har således sikret sig 50 af de i alt 100 senatspladser.

Ved stemmelighed i Senatet får vicepræsidenten den afgørende stemme. Det er for tiden demokratiske Kamala Harris.

Hvis Raphael Warnock vinder over Herschel Walker, vil det give Demokraterne et flertal på 51 pladser mod Republikanernes 49.

Ved midtvejsvalget vandt Republikanerne kontrol med Repræsentanternes Hus, som er Kongressens andet kammer.

De seneste tal viser, at 53-årige Warnock angiveligt har en fordel tirsdag. Således er 52 procent af de vælgere, som har stemt på forhånd, demokrater, mens 39 procent er republikanere.

Det viser tal fra TargetSmart ifølge NBC News.

60-årige Herschel Walker er tidligere fodboldspiller i NFL, mens Raphael Warnock er bedst kendt for at have været præst for Martin Luther King Juniors gamle menighed i Ebenezer Baptist Church i Atlanta.

Valgkampen i Georgia har særligt været præget af sager om personlige skandaler.

