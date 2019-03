Samler ind til personlig valgkamp: Reglerne gælder ikke mig

Laura Lindahl fra Liberal Alliance beder på Facebook om penge sin valgkamp. Hun har postet et billede hvor hun står med et skilt i hånden, hvor hun beder om beløb på 10, 20 eller 30 kroner.

Billedet er en del af et længere opslag på hendes Facebook-side, hvor hun fortæller om sin snarlige valgkamp.

Hvis man sender penge til nummeret i Laura Lindahls opslag, går de til hendes Erhvervsklub. Foto: Screenshot

Men ifølge Formanden for Indsamlingsnævnet, Christian Lundblad, skal man have sine tilladelser i orden.

- for at samle ind til en personlig valgkamp, skal man have tilladelse fra Indsamlingsnævnet, mens indsamlinger til politiske partier er undtaget, lyder det fra Christian Lundblad.

- Hvorfor er reglerne sådan?

- Loven er lavet på den måde, så vi kan sikre offentlighed omkring indsamlinger. Når folk giver penge, skal de vide, hvad pengene går til, siger formanden for Indsamlingsnævnet.

Ekstra Bladet har derfor spurgt Laura Lindahl, om hun har anmeldt sin indsamling til nævnet. Det har hun ikke, oplyser hun til Ekstra Bladet.

Hvis indsamlingen var anmeldt til Indsamlingsnævnet, ville det desuden være offentligt tilgængelig information. Man kan risikere en bøde, hvis man nævnet vurderer, at man ikke har fulgt reglerne.

Laura Lindahl gør opmærksom på, at det er 'omkostningstungt' at føre valgkamp. Hun vil ikke oplyse, hvor mange penge, hun har samlet ind indtil videre.

- Der er rigtig mange, der støtter op om Liberal Alliance, så hvis der var nogen af dem, der ville støtte med mere end deres stemme, som et økonomisk bidrag, så skulle de have en mulighed for det.

- Men burde dit parti ikke kunne finansiere din valgkamp?

- Det er ikke et spørgsmål om, at mit parti burde kunne finansiere min valgkamp. Det her er et spørgsmål om, at hvis min valgkamps budget kunne blive endnu højere, ville jeg kunne komme ud til endnu flere med mine budskaber.

- Har du anmeldt din indsamling til Indsamlingsnævnet?

- Nej, det har jeg ikke.

- Hvorfor ikke?

- For det skal jeg ikke.

- Hvorfor ikke?

- Fordi politiske partier er undtaget Indsamlingsnævnets bestemmelser.

- Ja, men ikke indsamlinger til private valgkampe.

- Som jeg har læst bestemmelserne, skal jeg ikke anmelde det.

- Jeg kan lige læse op for dig fra nævnets hjemmeside:

'F.eks. kan en indsamling til fordel for en navngiven politikers valgkampagne efter nævnets opfattelse ikke umiddelbart sidestilles med en indsamling til et politisk parti.'

- Okay.... min tolkning af reglerne er en anden. Jeg er ikke jurist, så hvis der er jurister, der mener, det skal fortolkes anderledes, så må de jo tage fat i mig. Min egen tolkning er, at jeg er undtaget.

- Har du tænkt dig at anmelde din indsamling til Indsamlingsnævnet, efter du er blevet gjort opmærksom på det?

- Altså efter en journalist på Ekstra Bladet har gjort mig opmærksom på, at efter hans tolkning af reglerne, så bør jeg?

- Ja.

- Nej.

I modsætning til Liberal Alliance har Socialistisk Folkeparti anmeldt 21 indsamlinger. Nanna Bonde (SF), der også har lavet en personlig indsamling til hendes valgkamp, fortalte til Ekstra Bladet, at hendes partiorgan gjorde hende opmærksom på reglerne.

Derfor kan man også gå ind på Indsamlingsnævnets hjemmeside og se regnskaber og informationer om indsamlingen.