Samlet blå blok vil stoppe udrejsecenter på Langeland

Partierne i blå blok er enige om et beslutningsforslag, der opfordrer regeringen til at stoppe udrejsecenteret på Langeland og i stedet indkalde partierne til forhandlinger. Det siger Venstres medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Morten Dahlin.

- Vi mener, at det er en dårlig løsning at placere en masse udviste kriminelle på Langeland. Det er dårligt for øens beboere og deres tryghed. Det er dårligt for turismen og for erhvervslivet, siger Morten Dahlin.

Han mener, at placeringen på Langeland er særlig problematisk, fordi det er et område af landet, der fortsat har det svært.

- Det er ikke at sparke på én, der ligger ned. Det er at sparke på én, der er ved at rejse sig. Det synes vi er en dårlig beslutning, siger Morten Dahlin.

Blå blok ønsker at stoppe placeringen af et udrejsecenter på Langeland, siger Venstres medlem af Udlændinge- og integrationsudvalget Morten Dahlin (V). De blå partier stiller et beslutningsforslag, som vil opfordre regeringen til at indkalde til forhandlinger. De blå partier håber på opbakning fra SF, der også har bedt regeringen om alternative placeringer. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Før valget i 2019 var Venstre-regeringens løsning at placere et nyt udrejsecenter på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt. Og det er fortsat den bedste placering, mener Venstre og andre partier i blå blok.

I beslutningsforslaget skriver de blå partier dog mere åbent, at regeringen skal stoppe planlægningen af udrejsecenteret på Langeland og i stedet indkalde Folketingets partier til drøftelser.

Det er et åbent spørgsmål, om de blå partier kan samle flertal for beslutningsforslaget. Selvom SF er kritisk over for placeringen på Langeland og også har opfordret regeringen til at finde alternativer, så har alle regeringens støttepartier tidligere afvist placeringen på Lindholm.

- Uanset hvor man placerer udrejsecenteret, vil det skabe utryghed og protester fra lokalsamfundet. Hvorfor er det særligt problematisk, at placere det på Langeland?

- Forskellen er, at vi i blå blok ønsker at placere udrejsecenteret på en øde ø. Regeringen ønsker at placere det på en beboet ø. Og vi mener, at det vil give færre problemer at lægge det på en øde ø.

Forslaget om at placere udrejsecenteret på Lindholm mødte dog også store lokale protester, fordi der ville være daglige færgeafgange fra Lindholm. Dermed ville de afviste kriminelle udlændinge kunne rejse til Kalvehave og videre derfra til større byer som Vordingborg, Næstved og København.

Spørgsmål: Placeringen på Lindholm fik kritik for at koste over 750 millioner kroner. Placeringen på Langeland vil ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye koste det halve. Er det ikke et godt argument for at placere centeret på Langeland?

- Vi mener, at det her bliver rigtig dyrt for Langeland. For det vil gå ud over turisme, erhverv og bosætning. Så ministerens økonomiske beregninger holder ikke.

Spørgsmål: Blå blok er samlet om beslutningsforslaget, men hvad er jeres mulighed for at få flertal?

- Vi håber at kunne få opbakning fra regeringens støtteparti SF. SF's borgmester på Langeland har været meget kritisk over for det her, og han er ikke blevet konsulteret, siger Morten Dahlin.

Han forventer, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil indkalde til forhandlinger, hvis SF stiller sig bag beslutningsforslaget.