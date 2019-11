Sanders i frådende angreb på Trump

Demokraternes spidskandidater kæmper om at blive den nye præsidentkandidat, og det går ikke stille for sig

Bernie Sanders skyder med skarpt under Demokraternes præsidentkandidat-debat natten til torsdag dansk tid.

Særligt hårdt går det udover den nuværende præsident, republikanske Donald Trump.

- Trump er en patologisk løgner og antageligt den mest korrupte præsident i USA's historie. Men vi må ikke lade os opsluge af Trump, for så taber vi valget, lyder det fra Bernie Sanders i den ophedede debat.

Samtidig kom han med stikpille mod korruptionsanklagerne med Trump.

- Vi kan håndtere Trumps korruption, men vi må også sikre den arbejdende familie i dette land.

På et punkt forsvarede Sanders dog Trump i en mild grad. Da han blev spurgt indtil, hvad hans holdning er til, at folk er begyndte at råbe 'spær ham ind' mod præsident, mente Sanders, at det burde det stoppe.

Det er en vending, som Trump ellers selv brugte ved seneste valgkamp, da han var i direkte duel med Hilary Clinton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På billedet ses fra venstre senator Amy Klobuchar, borgmester i Indiana, Pete Buttigieg, senator Elizabeth Warren, vicepræsident under Barack Obama Joe Biden og senator Bernie Sanders. Foto: Ritzau Scanpix/ALEX WONG

Med i debatten er blandt andet også senator Elizabeth Warren, senator Amy Klobuchar borgmester i South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, vicepræsident under Barack Obama Joe Biden og altså Bernie Sanders.

Enige ...

De fleste af debattens deltagere er enige om, hvordan man forholder til præsident Trump og hans angivelige ageren med Ukraine.

- Vi bliver nødt til at fastlægge det princip, at ingen er over loven. Vi har en forpligtelse over for forfatningen, og vi er nødt til at leve op til den, siger senator Elizabeth Warren, der har været en af de skarpeste kritikere af Donald Trump.

Joe Biden, der er en af omdrejningspunkterne i selve Ukraine-sagen, da hans søn er involveret, bedyrer samtidig, at Trump forsøgte at få ramt på Biden-familien.

- Trump vil ikke have, at jeg skal være vores nominerede. Putin vil ikke have, at jeg skal være præsident, siger Biden, der understreger, at han i fremtiden ikke ønsker at retsforfølge Trump personligt.

... men ikke om alt

Debatten sluttede omkring klokken 05.30 dansk tid og i opslaget neden for, kan du se, hvem der fik mest taletid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Who talked the most at the #DemocraticDebate? And who talked the least? Here's how the night flowed in under 15 seconds https://t.co/Z3GGgYiWFa pic.twitter.com/3PWGbJUnX3 — NBC News Graphics (@NBCNewsGraphics) November 21, 2019

Til trods for at kandidaterne er enige om at fordømme Trump og hans politiske væsen, så er det særligt sundhedsområdet, der skiller dem ad.

Her er Sanders og Warren, der går stærkt ind for den danske model, hvor der er gratis sundhedspleje for alle, mens flere andre kandidater mener, at det er at gå for vidt.