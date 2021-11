Sanktioner kan ramme flyselskaber som fragter migranter

Nye sanktioner mod Hviderusland kan blandt andet komme til at ramme de flyselskaber, som den seneste tid har transporteret migranter til landet fra særligt Mellemøsten.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S), forud for at EU's udenrigsministre mandag morgen mødes for at drøfte - og formentligt godkende - flere sanktioner mod Hviderusland.

- Det er helt afgørende, at der på udenrigsministermødet i dag nås til enighed om at stå samlet mod Belarus, Lukasjenko og hans hybridangreb mod EU, hvor han importerer mennesker og sætter dem ind mod EU's grænser, siger Jeppe Kofod.

Europæiske ledere beskylder Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, for at have lokket migranterne til at rejse til Hviderusland. Angiveligt ved at love dem, at de kan komme ind i EU den vej.

Det betyder nu, at der er migranter fanget på grænsen mellem Hviderusland - eller Belarus, som blandt andre den danske regering kalder landet - og Polen.

Migranterne kan nu hverken komme den ene eller anden vej. Og flere er i fare for at fryse ihjel.

- Tanken er, at det (restriktioner, red.) rammer de folk og de institutioner, der står bag. Det er vi ved at forhandle nu, siger Jeppe Kofod og remser op:

- Det er operatører i Belarus. Det er, at flyselskaber stopper med at flyve migranter. Det er enheder i regimet, som står bag den her migrant-krigsstrøm.

Det er den femte sanktionspakke mod Hviderusland, som EU's udenrigsministre forventes at godkende mandag.

Der er tidligere blevet indført sanktioner mod 166 enkeltpersoner og 15 enheder, eksempelvis virksomheder, der har forbindelser til præsidenten.

Sanktionerne forhindrer blandt andet, at de pågældende personer kan rejse ind i EU og at midler, som står i europæiske banker, bliver indefrosset.

Den danske regering vil stå klar med hjælp i den eskalerende konflikt på grænsen mellem Hviderusland og Polen, hvis den polske regering beder andre lande om assistance.

- Vi er helt klar på at sende hjælp til Polen. Det, man bare skal holde sig for øje, er, at Polen ikke har bedt om hjælp, eksempelvis soldater, siger Jeppe Kofod.

- Men det vil være oplagt, hvis Polen skulle bede om hjælp, at vi styrker Frontex, men foreløbig har Polen selv valgt at stå for den del, siger Jeppe Kofod.

Frontex er EU's grænseagentur, som beskytter EU's ydre grænser mod illegal indvandring.