Sarahs brutale død var med til at starte det hele

Det offentlige statsapparat i USA har været delvist lukket i over en måned, fordi Trump stadig ikke kan få sin mur. Sarah Roots død er en af årsagerne til, at han vil have den

Donald Trump er en presset mand.

Den amerikanske præsident fik sent torsdag aften dansk tid en ny politisk lussing, da hans seneste budgetforslag, som blandt andet indeholder 5,7 milliarder dollars til finansiering af grænsemur mod Mexico, ikke fik tilstrækkeligt med stemmer i Senatet til at blive gennemført.

Det helt store stridspunkt er den mur til Mexico, som Trump siden valgkampen i 2016 har lovet, han ville bygge. Demokraterne, der har flertal i Repræsentanternes Hus, nægter dog at sætte penge af til muren.

Donald Trump er dog en stædig mand, og en af årsagerne er historien om Sarah Root, som Washington Post har beskrevet.

Det hele startede 31. januar 2016, hvor Scott Root fik et opkald fra politiet, der fortalte, at hans 21-årige datter havde været involveret i en trafikulykke.

Den værste besked

Scott Root kørte ned på den lokale politistation og fik den værste tænkelige besked. Datterens rygmarv var ødelagt, og hendes kranium var knækket to steder. Sarah Roots liv stod ikke til at redde.

Efterfølgende fandt myndighederne ud af, at den unge kvinde var på vej hjem fra fest i sin bil, da hun holdt stille i et lyskryds. Her var hun blevet ramt af Eswin G. Mejias pickup, der buldrede ind i hende med så høj fart, at hendes bil blev slynget 25 meter væk.

Senere kom det frem, at den illegale indvandrer havde kørt ræs med nogle venner i alkoholpåvirket tilstand. Derfor blev han fængslet, og hans kaution blev sat til 5000 dollars (33.000 kroner red.).

Den blev betalt, og Eswin G. Mejia kunne forlade fængslet. Siden da har myndighederne ikke kunnet få fat i ham, og så gik Donald Trump ind i sagen.

Foto: Ritzau Scanpix

På Republikanernes nationale konvent 21 juli. 2016 brugte den amerikanske præsident Sarah Roots historie som en årsag til, at muren er afgørende for amerikanernes sikkerhed.

- En af disse grænsekrydsere blev løsladt ved grænsen og havnede i Nebraska. Her afsluttede han en uskyldig, ung kvindes liv. Hun var 21 år og blev dræbt dagen efter, at hun blev færdig med college.

- Jeg har mødt Sarah Roots smukke familie, og deres fantastiske datter var bare endnu et amerikansk liv, der ikke var værd at beskytte. Aldrig mere. Hun var endnu et liv, der blev ofret, fordi vi har åbne grænser, sagde Donald Trump dengang.

Just met with courageous family of Sarah Root in Nebraska. Sarah was horribly killed by illegal immigrant, but leaves behind amazing legacy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. maj 2016

Også familien har efterfølgende takket Donald Trump for hans støtte.

- Vi er meget taknemmelige for, at Donald Trump taler om vores datter. Han og hans personale har været meget medfølende, og de har forsøgt at hjælpe, alt hvad de kan, skrev familien i en erklæring.

Trumps kamp

Torsdag forsøgte Republikanerne at få genåbnet det offentlige statsapparat, der har været delvist lukket ned i en periode på over en måned.

Også demokraterne havde stillet med et forslag. Også det forslag er blevet afvist.

Seks republikanske politikere, Lamar Alexander, Susan Collins, Cory Gardner, Lisa Murkowski, Johnny Isakson og Mitt Romney, stemte ellers for demokraternes forslag. Og omvendt stemte den demokratiske senator Joe Manchin for Trumps forslag.

Ifølge CNN faldt Trumps forslag med stemmefordelingen 50-47.

Demokraternes forslag blev forkastet med stemmefordelingen 52-44.

Demokraterne sigtede på midlertidigt at standse nedlukningen af statsapparatet og så drøfte en løsning på uenigheden om grænsen sideløbende.

For at få vedtaget forslagene krævedes 60 stemmer til fordel for forslaget, skriver CNN.

Republikanere og demokrater er fortsat rygende uenige, og det er stadig Trumps krav om, at budgettet skal indeholde 5,7 milliarder dollar til finansiering af en grænsemur mod Mexico, der blokerer.

Foto: Ritzau Scanpix

Demokraterne vil ikke være med til det, og derfor faldt præsidentens forslag.

Amerikanske medier hæfter sig ved, at konsekvenserne ved den midlertidige lukning af det offentlige statsapparat i USA om en uge vil have kostet flere dollars end opførelsen af den kontroversielle grænsemur.

800.000 statsansatte har nu ikke fået løn for anden måned i træk.

Hvis Trumps forslag mod forventning var blevet vedtaget i Senatet, var vejen dog ikke banet for Trump og hans mur.

For hans budget skal også godkendes i Repræsentanternes Hus. Her sidder et demokratisk flertal klar til at stemme hans budget ned.

Problemerne med at nå til enighed om budgettet har i øvrigt medført, at præsidentens årlige tale om nationens tilstand - State of the Union - udskydes.

Den skulle efter planen have været afviklet 29. januar.

Der sidder 53 republikanere i Senatet, 45 demokrater og to senatorer, der ikke er medlemmer af de to partier.