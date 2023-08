Sascha Faxe afløser stressramte Torsten Gejl som politisk ordfører

Sascha Faxe bliver ny politisk ordfører for Alternativet.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Hun afløser Torsten Gejl, der er sygemeldt med stress med fysiske følgeskader. Det kom frem tidligere på måneden.

'Krævende job'

Faxe blev valgt ind i Folketinget i forbindelse med valget sidste år. Her kom Alternativet ind i Folketinget med seks mandater.

- Jeg glæder mig meget til at varetage posten som politisk ordfører for Alternativet, siger hun i pressemeddelelsen.

- Det er et vigtigt og krævende job at skulle udtale sig på partiets vegne i så mange forskellige politiske spørgsmål. Heldigvis har jeg mange års engagement i Alternativet at trække på, og jeg føler mig godt klædt på til opgaven, siger hun.

Sat på pause

7. august skrev Gejl på Facebook, at han sygemeldte sig.

Annonce:

- Jeg lyttede ikke til det, som både kroppen og mine nærmeste forsøgte at fortælle mig.

- Det har en pris, og den betaler jeg nu. Min krop protesterer på det kraftigste mod det, jeg har udsat den for. Derfor skal jeg have en pause, skrev Gejl.

I store dele af valgperioden fra 2019 til 2022 sad Gejl alene for Alternativet i Folketinget, efter at partiet i begyndelsen af 2020 gik i opløsning. Fire af fem folketingsmedlemmer smuttede fra Alternativet dengang. Alene tilbage stod Gejl.

- At sidde alene i Folketinget i tre år for Alternativet med 52 ordførerskaber når alt handler om overlevelse, medfører ganske enkelt et ekstremt højt tempo.

Ny suppleant

- Når så miraklet sker, og partiet overlever, skal der findes en landingsbane for at komme ned i et forsvarligt tempo igen. Det har været svært for mig - faktisk fortsatte jeg bare i fuld fart.

- Samtidig har det været svært for mig at indse og acceptere, at jeg var ramt af stress, og hvor tosset det end kan lyde, føltes det at blive sygemeldt i sig selv stressende, skrev Gejl i sit Facebook-opslag.

Mens Gejl er sygemeldt, skal Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen være suppleant for ham i Folketinget. Hun bliver blandt andet sundhedsordfører og retsordfører, oplyser partiet. Desuden genindtræder Helene Liliendahl Brydensholt som gruppeforperson.