Sass: Det er til at græde over, hvor korrupt det er

Selvom regeringen ingen planer har om at stoppe dansk deltagelse i VM Qatar i 2022, så er der en kapitalfondsdirektør og tidligere toppolitiker i Socialdemokratiet, der er klar til at boykotte slutrunden.

I P1 programmet 'Ordet fanger' har Henrik Sass Larsen ikke meget til overs for slutrunden.

- Vi skal væk fra det sted. Det er et grotesk sted at begynde at spille fodbold. Deres stadions er bygget på sorte penge og svindel, konstaterer den tidligere politiker, der nu er direktør for Aktive Ejere. En brancheforening for kapitalfonde som Goldman Sachs og A.P. Møller Capital.

Han peger også på, at slutrunden nok aldrig var endt i Qatar, hvis det ikke var for korruption i første omgang.

- Det er til at græde over, hvor korrupt det er. For denne verdens mennesker som godt kan lide fodbold, burde fodbolden være et foregangssted, hvor folk er ordentlige og rene.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt blev i P1 så småt overtalt til at synes, at et boykot af Qatar ikke helt skal udelukkes. Foto: Jens Dresling

Politik og sport kan ikke adskilles længere

Den uskrevne regel om ikke at blande den runde læderet bold sammen med storpolitik, får Morten Messerschmidt til at tøve.

- Det jeg umiddelbart tænker, er, om man ikke har en tradition for at prøve at skille politik og sport? Det skal nok være DBU. Jeg tror kun, det vil være kontraproduktivt, hvis vi begynder at mene noget officielt, siger næstformanden i Dansk Folkeparti til P1.

Men det kan ikke længere være en undskyldning, at politik og sport skal holdes adskilt, hvis du spørger Henrik Sass.

- Den holdning tror jeg, at tiden er løbet fra. De har selv fået lov at styre det i sportens verden, og det har været så bundkorrupt. Og når fodbolden ikke selv kan styre det, så må vi komme til for at styre det ordentligt, siger han.

I løbet af programmet giver Morten Messerschmidt dog lidt efter.

- Mit indtryk var, at der var mere vandtætte skotter mellem politik og sport. Men det kan da godt være, vi skal overveje det, siger politikeren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen for at høre, hvad han mener om at boykotte Qatar og lignende lande, når det kommer til forretninger og investeringer, som hans medlemmer i Aktive Ejere har rundt om i verden. Han er ikke vendt tilbage i skrivende stund.

