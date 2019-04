Sass Larsen vil stoppe danske topchefers lønfest

Det er for meget, når lønsedlen for topchefen i Carlsberg har rundet 50 millioner kroner om året, eller Novo Nordisks topchef får et lønhop fra 30 til 40 millioner kroner.

Det mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, der er klar til politisk at regulere lønnen til erhvervslivets top langt skrappere, end det er tilfældet i dag.

- Det er et kæmpe problem. Det er skammeligt at se, at de ikke kan styre sig selv på direktionsgangene. Det er for meget, de får hentet hjem. Der er intet, der kan retfærdiggøre den løn, siger Henrik Sass Larsen i et interview med Børsen mandag.

Vil reducere bonusprogrammer

Konkret foreslår Sass Larsen, at man reducerer topchefernes bonusprogrammer.

Derudover vil han lægge et loft over, hvor mange gange en almindelig medarbejders løn en topchef kan tjene.

- De kan ikke styre sig. Og derfor er nogle andre nødt til at styre dem. Jeg mener, at især sådan noget som variable lønandele er nødt til at komme betragteligt ned. Det skal begrænses meget, meget kraftigt, siger han.

Børsen skriver, at flere politiske iagttagere spår Henrik Sass Larsen en toppost i en eventuelt ny socialdemokratisk regering. Han ses blandt andet som kandidat til posten som finansminister.

Bestyrelsernes skyld

Socialdemokratiets gruppeformand bebrejder selskabernes bestyrelser, at de har tilladt de store lønstigninger.

- Eksemplet med at sige, man kun kan få en kompetent chef ved at give 150 millioner kroner om året. Der vil jeg sige: Prøv. Prøv at sætte lønnen lidt lavere. Mon ikke det kan lade sig gøre at finde en, der gider at gå på arbejde alligevel.

Hvis ikke der bliver sat en grænse for topchefernes løn, er Henrik Sass Larsen bekymret for, at lønnen bare fortsætter op.

- Hvis der ikke er nogen, der kan styre dem, kører de bare derudaf. Hvis man er vant til at drikke Meursault, så bliver det næste vel, at man skal prøve noget Montrachet. Man skal vel deropad.

