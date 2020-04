Satellitbilleder afslører: Her holder Kim Jong-uns luksustog

Analytikere mener, at Nordkoreas leder muligvis opholder sig i havnebyen Wonsan, efter at de har lokaliseret hans tog

Mystikken om Nordkoreas leder Kim Jong-un stiger time for time.

Den 36-årige diktator har været forsvundet fra offentlighedens søgelys i mere end to uger. Sidste gang, han blev set i live, var 11. april.

Der har længe floreret rygter om diktatorens dårlige helbred på grund af overvægt, rygning og stress. Den seneste tids fravær af den altid tilstedeværende leder har dog i særlig grad rettet det internationale samfunds øjne mod det lukkede land på den koreanske halvø.

Nu viser satellitbilleder ifølge de amerikanske medier New York Times og CNN, at Kim Jong-un givetvis befinder sig i sit luksuriøse strandpalads i den nordkoreanske havneby Wonsan.

Satellitbilleder fra analyseinstituttet 38 North med base i Washington har frigivet billeder til CNN, som viser, hvor den forsvundne nordkoreanske leder formentlig opholder sig. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/38 NORTH

Satellitbilleder viser Kim Jong-uns luksuriøse sommeresidens i byen Wonsan. Her har lederens tog holdt stille i flere dage, mens Kim Jong-un ikke er set i 15 dage. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/38 NORTH

Lørdag har analyseinstituttet 38 North nemlig frigivet billeder, der viser, at det grønne luksustog med gule fartstriber, som Kim Jong-un altid rejser i, har holdt stille ved strandpaladset i flere dage.

Det fortæller Michael Madden, analytiker ved 38 North, til New York Times.

- Noget tyder på, at Kim Jong-uns helbred har brug for ekstra opmærksomhed. I april har vi bemærket, at man har revet hans private klinik ned for at gøre plads til en større klinik.

Spekulationerne om Kim Jong-uns tilstand tog for alvor til, da han udeblev fra en markering af sin nu afdøde landsfader og bedstefar Kim Il Sungs fødselsdag 15. april i hovedstaden Pyongyang. En begivenhed han ellers altid er centrum i.

Tidligere på ugen lød rapporter fra Sydkorea så, at Kim Jong-un havde gennemgået en hjerteoperation, og at hans liv hang i en tynd tråd. Det fik efterfølgende både Det Hvide Hus og Donald Trump til at sige, at de følger situationen tæt.

Et af de seneste billeder af Kim Jong-un frigivet af det nordkoreanske styre, der viser, landets leder besøger militærets piloter i den vestlige del af landet. Foto: Ritzau Scanpix/KCNA

Information i Nordkorea er svært tilgængelig på grund af streng kontrol fra regimet. Det gælder ikke mindst oplysninger om lederen og hans helbred. Det er dog ikke første gang, at hans fravær sætter gang i spekulationer.

I 2014 var Kim Jong-un således borte fra offentlighedens søgelys i over en måned. Da han vendte tilbage på krykker, fortsatte spekulationerne.

Men kort efter meldte sydkoreanske efterretninger, at Kim Jong-un havde fået fjernet en cyste på anklen.

Her ses et billede af Kim Jong-uns luksustog, der blev bygget til hans far Kim Jong-il. I hans regeringstid kunne man drikke vine importeret fra Frankrig, spise gourmetmad med sølvspisepinde, mens lederen sørgede for, at der altid var levende hummere på toget. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

