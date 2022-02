Satellitbilleder afslører: Putin er klar til krig

100.000 kampklare soldater står opmarcheret langs den ukrainske grænse.

Flere tusinde russiske soldater er samtidigt sendt til Belarus, hvor de er blevet bedt om at holde sig i højeste beredskab.

Præsident Vladimir Putins hær er klar til en invasion når som helst. Det samme viser satellitbilleder af russiske styrker og kampvogne, der står parat i det vestlige Rusland, på Krimhalvøen og i netop Belarus - hele vejen rundt om Ukraine.

Telte og kampvogne står klar på Krimhalvøen. Foto: Maxar/Ritzau Scanpix

Dette billede viser kampvogne i byen Yelnya tæt på den ukrainske og belarussiske grænse. Foto: Maxar/Ritzau Scanpix

Ny aktivitet

Billederne er fra 2. februar og er frigivet af det amerikanske rumteknologiselskab Maxar. De viser, at der er usædvanlig stor aktivitet på den russiske side af grænsen.

- I løbet af de sidste par uger er flere nye, betydelige militære udsendelser blevet observeret i Belarus. Der er også set telte til tropper og til personel på stort set alle udpoststeder i Belarus, Krim og det vestlige Rusland, hvilket tyder på, at enhederne nu er ledsaget af tropper og har øget deres overordnede beredskabsniveau, siger Maxar til CNN.

Maxar har også sammenlignet billederne med billeder fra september sidste efterår. Her er det tydeligt at se, at Putin har øget den militære tilstedeværelse langs den ukrainske grænse betydeligt.

Russiske kampenheder fanget på satellitbilleder i de vestlige Rusland. Foto: Maxar/Ritzau Scanpix

Foto:Maxar/Ritzau Scanpix

USA optrapper

På den anden side af konflikten kom det onsdag frem, at Joe Biden i løbet af de kommende dage vil sende flere tusinde soldater til østeuropæiske lande, der grænser op til Ukraine.

Det bekræfter USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Pentagon meddeler, at 2000 soldater bliver sendt fra USA til Tyskland og Polen. En kilde med kendskab til sagen fortæller Reuters, at 1700 af soldaterne sendes til Polen. De sidste 300 sendes til Tyskland.

USA's udenrigsminister Anthony Blinken siger, at Rusland planlægger 'storstilede militære operationer' mod Ukraine. USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, har tidligere sagt, at Rusland planlægger 'storstilede militære operationer' mod Ukraine.

Sender signal

Sammenlignet med den russiske troppeopbygning ved grænsen til Ukraine lyder nogle tusinde soldater måske ikke af meget.

Men USA sender et klart signal til Rusland ved at styrke sin militære tilstedeværelse i østeuropæiske lande, der grænser op til Ukraine.

Det mener Peter Viggo Jakobsen og Claus Mathiesen, som begge er lektorer ved Forsvarsakademiet.

- Det her er et signal om USA er villig til at deltage i en samlet afskrækkelse af Rusland. Det gælder ikke bare i Ukraine, men i det hele taget, siger Mathiesen.

- Samtidig er det et signal om, at USA ikke - som nogle har frygtet - har glemt Europa, men også er klar til i et vist omfang fortsat at engagere sig.

Senest har Rusland også henvendt sig direkte til Danmark.