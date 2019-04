Saudi-Arabien anholder otte - heriblandt gravid kvinde

Mindst otte personer, heriblandt en gravid kvinde, er fredag blevet anholdt i Saudi-Arabien. Det oplyser flere menneskerettighedsorganisationer ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fælles for de anholdte er, at de alle støtter kvinders rettigheder.

Den London-baserede menneskerettighedsgruppe ALQST kæmper for menneskerettigheder i Saudi-Arabien. Gruppen har identificeret de anholdte og fortæller, at der heriblandt er forfattere, bloggere, akademikere og en enkelt gravid kvinde.

Samtidig siger den saudiske gruppe Prisoners of Conscience, der overvåger politiske fanger, at antallet af anholdte torsdag er ti. Nyhedsbureauet AFP skriver, at i alt ni personer er anholdt.

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium er to af de tilbageholdte amerikanske statsborgere. Ministeriet er i kontakt med de saudiske myndigheder, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

De fleste anholdelser fandt sted i hovedstaden Riyadh. Aktionen ses som et forsøg på at tvinge kritiske stemmer til tavshed, mener Amnesty Internationals chef i Mellemøsten, Samah Hadid.

- Saudiske myndigheder ser ud til at være fast besluttet på at få alle, som tør at sige fra - offentligt som privat - til at tie, siger Samah Hadid til AFP.

- Men denne gang er myndigheder gået længere end blot at gå efter offentlige aktivister. Det ser ud til, at de nu går efter forskellige dele af samfundet. Det er et farligt mønster.

Yderligere 11 kvindelige aktivister har siddet fængslet i Saudi-Arabien i et år for blandt andet at have været i kontakt med udenlandske medier, diplomater og menneskerettighedsorganisationer.

De fleste af kvinderne blev anholdt i forbindelse med demonstrationer til fordel for kvinders ret til at køre bil. Saudi-Arabien har siden ophævet netop det forbud.

I et retsmøde den 27. marts i år brød flere af kvinderne sammen og fortalte, hvordan de var blevet tortureret under fængslingen.

Kvinderne beskyldte vagter for at have givet elektrisk stød, slået og raget på dem under forhør. En af kvinderne havde forsøgt at begå selvmord i fængslet, fortalte et familiemedlem.

De saudiarabiske myndigheder beskylder kvinderne for at være "agenter fra udenlandske ambassader".

Flere lande fra Vesten, herunder USA og samtlige 28 EU-lande har fordømt Saudi-Arabien i sagen og forlangt, at landet løslader alle aktivisterne.