Saudi-Arabien beder Danmark forklare koranafbrændinger

Saudi-Arabien indkalder den danske chargé d'affaires i landet til samtale i protest mod koranafbrændinger.

Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge mediet Arab News udtrykte Saudi-Arabien lørdag fordømmelse og utilfredshed med, at Danmark ikke har gjort noget for at stoppe, hvad man kalder overgreb mod muslimske helligheder.

- Ekstremistiske grupper i Danmark brændte et eksemplar af den hellige Koran og delte hadefulde og racistiske slogans mod Islam og muslimer foran Iraks ambassade i hovedstaden København, lød det ifølge mediet.

Det danske udenrigsministerium kan ikke bekræfte indkaldelsen over for Ritzau.

Af Udenrigsministeriets hjemmeside fremgår det ikke, at Danmark har en chargé d'affaires i Saudi-Arabien, som ikke nævner vedkommende ved navn i udtalelsen.

Liselotte Kjærsgaard Plesner har siden september 2022 været Danmarks ambassadør i landet.

Tidligere på dagen indkaldte også Egypten den danske ambassadør i landet, Anne Dorte Riggelsen, til en samtale på grund af de afbrændinger af Koranen, der har fundet sted i Danmark.

Egypten opfordrede til, at 'myndighederne i Danmark og andre lande, der har oplevet lignende hændelser, tager konkrete skridt til at stoppe disse uheldige episoder én gang for alle'.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Senest satte en mindre gruppe af personer tirsdag ild til Koranen foran Egypten og Tyrkiets ambassader i København. Koranen er også blevet afbrændt foran den irakiske ambassade i hovedstaden.

Disse afbrændinger har udløst stor vrede i den muslimske verden.

Utilfredsheden kulminerede i sidste uge, da Sveriges ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, blev stormet, og der blev sat ild til bygningen.

Senere forsøgte demonstranter igen at trænge ind i Bagdads ambassadeområde. Her skal Danmarks ambassade have været et mål.

Den seneste tids demonstrationer i Danmark og Sverige, hvor islams hellige bog er blevet brændt af, har vakt opsigt og vrede i flere andre lande med en overvejende muslimsk befolkning.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), har tidligere kaldt det for en 'skændig handling at krænke andres religion'.

- Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse, har han udtalt.