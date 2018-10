Saudi-kronprins kondolerer over for Khashoggis søn

* Den saudiarabiske journalist, kommentator og systemkritiker Jamal Khashoggi forsvinder 2. oktober efter et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

* Optagelser fra overvågningskameraer offentliggjort af tyrkiske medier viser Khashoggis ankomst til bygningen og senere en sort varebil, der forlader konsulatet. De saudiarabiske myndigheder har afvist at levere optagelser, der viser, at journalisten har forladt konsulatet.

* Tyrkiske medier har også vist billeder af det, der skulle være 15 saudiarabiske efterretningsagenter, der lander i Istanbul aftenen før Khashoggis forsvinden, og som alle forlader landet igen dagen efter.

* Saudi-Arabien har tidligere afvist enhver anklage om, at man skulle have dræbt den systemkritiske journalist.

* Natten mellem den 15. og 16. oktober får tyrkiske efterforskere adgang til konsulatet. Efter otte timers jagt efter spor forlader efterforskerne stedet. De tager blandt andet jord fra konsulatets have med sig.

* Anonyme embedsmænd i den tyrkiske regering fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at der på konsulatet er fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi.

* 18. oktober siger den amerikanske præsident, Donald Trump, at det ser ud til, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt. Det er første gang, at Trump anerkender, at journalisten kan være blevet dræbt.

* Det sker, efter at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har været i Saudi-Arabien og Tyrkiet for at høre begge lande om sagen.

* Sent om aftenen fredag 19. oktober bekræfter Saudi-Arabien, at Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Ifølge en offentlig anklager var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død.

* 18 personer er indtil videre anholdt i sagen, oplyser Saudi-Arabien.

