Schlüter-børn mistede både mor og far inden for en uge

Danmarks tidligere statsminister Poul Schlüter gik torsdag bort. 92 år gammel. Han efterlader sig en hustru Anne Marie Vessel Schlüter samt tre børn fra sit første ægteskab med Maiken Gabriel Schlüter.

Poul Schlüter og fru Mie levede et godt liv sammen. Foto: Thomas Wilmann

Og netop den første hustru døde 86 år gammel kun to dage før Poul Schlüter, og det kom som et chok for børnene, idet hun var indlagt på hospital med en fredelig og alt andet end livstruende lidelse.

Ekstra Bladet har talt kort med det tidligere ægtepars datter, Anne Marie Schlüter von Lowzow, der tynget af sorg ikke ønskede at sige meget.

– Ingen af os var forberedte på vores mors død. Derfor kom opringningen som et chok. Med min far vidste vi, hvilket vej det gik. Han havde været syg i nogle dage, og vi nåede alle at være om ham, da han gik bort.

Poul Schlüter var en populær herre gennem alle årene. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Datteren siger stille, at det er helt ubærligt at miste begge forældre inden for en uge – lige som det bliver tungt at skulle begrave dem med få dages mellemrum.

Majken Gabriel Schlüter skal begraves d. 2. juni, mens Poul Schlüter skal begraves Grundlovsdag.

Den tidligere konservative statsminister var gift med sin første hustru fra 1963 til 1978. I de år fik de børnene Anne Marie, Peter og Søren.

I 1979 blev Poul Schlüter gift med Lisbeth Schlüter, der døde i 1988. Og i 1989 blev han så gift med sin nuværende hustru, 72-årige Anne Marie Vessel Schlüter.

Poul Schlüters hustru Lisbeth døde af cancer. Foto: Erik Petersen/Polfoto

I Ekstra Bladets nekrolog over Poul Schlüter er hans ægteskaber omtalt, men kun sporadisk. Ingen af de nulevende konservative synes at have kendt Poul Schlüters første hustru og knapt nok hans anden. Lige med undtagelse af Uffe Ellemann Jensen, der i sin tid var ddenrigsminister i Schlüters regering.

Ellemann-Jensen husker tilbage på sit og fru Alices venskab med Poul og Lisbeth Schlüter.

– Perioden hvor han var gift med Lisbeth husker jeg meget tydeligt. Lisbeth og Alice var meget nære venner. Når Poul og jeg var uenige og kom op at toppes, var det Lisbeth og Alice, der fik os til at falde ned igen. Det gjorde vi så ved køkkenbordet. Det er en periode, jeg tænker tilbage på med stor glæde, fortæller Ellemann-Jensen til BT.

Uffe Ellemann-Jensen (V) var udenrigminister under Poul Schlüter. Foto: Jacob Maarbjerg/Polfoto .

Men ud over dette vrimler det især med politiske vidnesbyrd om Schlüter både under og efter statsministertiden, hvor også Anne Marie Vessel Schlüter nævnes hyppigt.

Selv dronning Margrethe har lagt kondolence ud, og de efterfølgende statsministre sparer heller ikke på de rosende adjektiver.