Se beviserne: Pamper-formand snorksov

Tidligere bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse Allan Luplau har svigtet sit ledelsesansvar i skandalesagen om Danmarks største a-kasse.

Da han over for statens tilsynsmyndighed afviste ulovligheder, havde han nemlig ikke undersøgt beviserne til bunds – selv om han var advaret om et stort misbrug af medlemmernes kontingent-kroner.

Sådan lyder dommen fra flere eksperter, efter at Ekstra Bladet i dag kan fremlægge interne mails fra den fyrede direktør Michael Valentins indbakke.

– Enten er der tale om utilgiveligt sjusk, eller også er vi ovre i noget mere alvorligt, hvor han bevidst har tilbageholdt oplysninger eller løjet, hvilket han jo risikerer at komme i fængsel for, lyder det fra professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet Anders Drejer.

Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør i revisorjura.dk og ekspert i økonomisk kriminalitet, supplerer:

-Når du er blevet advaret om, at der kan være foretaget noget kriminelt, så er det efter omstændighederne forventeligt, at du undersøger tingene helt til bunds, herunder mailkorrespondance, hvor den rygende pistol jo kan ligge.

– Det virker som om, Allan Laplau forsøger at lukke sagen uden at have grundlaget for dette. Han skulle i stedet have taget forbehold over for myndighederne og sagt, at der stadig manglede at blive afdækket nogle ting.

Politianmeldt

Af de interne mails fremgår det, at Valentin modtog bonusbeløb til de private rejser på baggrund af indkøb på a-kassens regning.

I en blandt flere mails, der afslører Michael Valentins vinbonus, er denne faktura vedhæftet. Heri kan man læse, at Valentin optjente en bonus på 21.596 kr. til en ’vinstudietur’ til Chile og Argentina. Bonussen var optjent på baggrund af vinindkøb foretaget af Akademikernes A-kasse.

I andre mails kan man udlede, at a-kassen betalte en tre-retters-menu, og at a-kassens personale stod for betjeningen til en vinsmagning i Michael Valentins hjem.

Mail-korrespondance, hvor Michael Valentin diskuterer et vinsmagnings-arrangement i privaten med a-kassens køkkenchef. Her drøftes menuen, og at to medarbejdere fra a-kassen kommer hjem til Valentin og står for betjeningen. Den fyrede direktør beder om at få en ’ordentlig omgang’ pølser med tilbehør med. ’Betaler selv den del’, konstaterer Valentin –underforstået at a-kassen betaler for resten.

Netop disse forhold er Michael Valentin senere blevet politianmeldt for.

Disse politianmeldelser står i skærende kontrast til Allan Luplaus konklusioner i en redegørelse, han sendte til tilsynsmyndigheden STAR 9. oktober.

I redegørelsen under overskriften ’direktørskifte i Akademikernes A-kasse’ lød det bl.a. fra Luplau:

Stort problem

Allan Luplau konkluderede imidlertid dette, uden at Michael Valentins mailkonto tilsyneladende var blevet gransket nærmere.

For her lå de afslørende mail-korrespondancer mellem Valentin og henholdsvis hans faste vin-leverandør og køkkenchefen i Akademikernes A-kasse.

I et svar til Ekstra Bladet oplyser Allan Luplau da også, at det først var efter en redegørelse til STAR, at a-kassen iværksatte ’en langt mere omfattende undersøgelse’, der inkluderede ’en gennemgang af i størrelsesordenen 20.000 e-mails’.

Ifølge professor Anders Drejer udgør sagen et stort problem for Allan Luplau:

– Når han som bestyrelsesformand lægger hovedet på blokken på den måde og over for en offentlig myndighed konkluderer, at der ikke er noget at komme efter, så skal han have undersøgt det til bunds, hvilket naturligvis indebærer at tjekke e-mails.

Luplau: ’Jeg så det alt for sent’

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til Allan Luplau om redegørelsen til STAR, og om han overordnet har levet op til sit bestyrelsesansvar.

I en mail lyder svaret fra den tidligere bestyrelsesformand blandt andet:

’I dag kan jeg sagtens forstå, hvis der kan sås tvivl om, hvorvidt jeg var vågen nok som bestyrelsesformand i AKA. Og jeg må også understrege, at der var en række ting, jeg havde gjort anderledes, hvis jeg dengang vidste, hvad jeg ved nu. Jeg er netop kendt og anerkendt for en stram styring i min ledelsesstil som direktør, og jeg kender ikke mange bestyrelsesformænd i dansk erhvervsliv, der har oplevet et lignende forløb. Derfor så jeg det alt for sent. Det her hændelsesforløb ligger jo langt forbi det, man kan vente at finde i almindelig ledelse. I den situation tror jeg, de fleste ville kunne risikere at opdage, at de ikke havde været vågne nok.’