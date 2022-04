Seere fandt Macron mest overbevisende i tv-debat med Le Pen

59 procent af seerne fandt præsident Emmanuel Macron mere overbevisende end udfordreren Marine Le Pen i aftenens tv-debat i Frankrig.

Det viser en måling fra Elabe lavet for BFM TV.

Den direkte debat mellem de to præsidentkandidater var den eneste tv-transmitterede duel før den anden og afgørende runde af præsidentvalget søndag.

Onsdagens tv-debat var en gentagelse af de to politikeres duel i 2017.

For fem år siden klarede Le Pen sig mindre godt, da hun åbenlyst mistede overblikket over sine noter og meget af tiden virkede for aggressiv og polemisk på de fleste vælgere.

I 2017 fandt samme måling, at 63 procent af de adspurgte seere fandt Macron mere overbevisende end Le Pen.

Under onsdagens debat diskuterede de to kandidater blandt andet forholdet til Rusland og den religiøse hovedbeklædning hijab.

Marine Le Pen, der tilhører den yderste højrefløj, bekræftede, at hun står ved sit forslag om at forbyde brugen af hijab i det offentlige rum.

Le Pen mener, at det muslimske tørklæde er 'en uniform påtvunget af islamister'.

- Du vil udløse en borgerkrig, hvis du gør det (indfører forbuddet, red.). Det mener jeg helt oprigtigt, svarede Macron.

Under debatten beskyldte Macron også Le Pen for at have for tætte forbindelser til Rusland og landets præsident, Vladimir Putin.

Macron henviste til, at Le Pen forholdt sig passivt, efter at Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, og at hun ikke talte imod Rusland under den russiske hærs voldsomme angreb i Syrien.

Macron henviste også til, at Le Pen i 2017 modtog et stort millionbeløb fra en russisk bank, som står den russiske ledelse nær.

Macron er favorit til at vinde valget på søndag. I meningsmålinger står han således til opbakning fra omkring 55,5 procent af vælgerne.

I 2017 vandt Macron over Le Pen med 66,1 procent af stemmerne.