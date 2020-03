Sejr på sejr for Joe Biden ved Super Tuesday

Den tidligere vicepræsident Joe Biden løber med sejren ved Demokraternes primærvalg i Virginia supertirsdag.

Det viser prognoser fra flere amerikanske tv-stationer, herunder NBC News og CNN, natten til onsdag dansk tid.

Virginia er supertirsdags fjerdestørste delstat målt på antallet af delegerede. I alt er der 99 delegerede på spil.

Den tidligere New York City-borgmester og milliardær Michael Bloomberg har ellers satset hårdt på Virginia, som han har besøgt syv gange i løbet af valgkampen.

Ifølge CNN's prognoser vinder Joe Biden også i delstaten North Carolina.

Her er der i alt 110 delegerede at hente supertirsdag.

Også i Alabama ventes Joe Biden ifølge CNN's prognoser at vinde. Her er der 52 delegerede på spil.

Det samme gælder for Oklahoma, Tennessee, Minnesota og Arkansas, hvor der er henholdsvis 37, 64, 75 og 31 delegerede på spil.

Mens Biden altså ligner en vinder i Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota og Arkansas, ligger senator Bernie Sanders som ventet til at vinde i sin hjemstat Vermont.

Det viser prognoser fra flere amerikanske tv-stationer og nyhedsbureauet AP.

I Vermont er der 16 delegerede på spil.

Også i delstaten Colorado, hvor der er 67 delegerede at hente, står Bernie Sanders til at vinde. Det viser prognoser fra nyhedsbureauet AP samt det amerikanske medie Fox News.

Joe Biden siger til The Wall Street Journal, at han er positiv angående sine chancer for at vinde i Texas.

- Jeg er endda positiv angående mine muligheder i Californien, siger han.

Ifølge en prognose fra Edison Research vinder den tidligere borgmester i New York City Michael Bloomberg tirsdagens vælgermøder i territoriet Amerikansk Samoa, der ligger i det sydlige Stillehav.

I Amerikansk Samoa er der i alt seks delegerede at hente.

Valgstederne er også lukket i delstaten Texas, hvor der er hele 228 delegerede at hente.

Det er dog endnu for tæt til, at man kan spå om en vinder i den vigtige stat, skriver CNN, men Bernie Sanders, Joe Biden og Michael Bloomberg ser ud til at have klaret sig bedst.

Ved Demokraternes primærvalg er Texas kun overgået af Californien og den solrige delstats 415 delegerede.

Antallet af delegerede på supertirsdag er i alt 1357. Det svarer til over en tredjedel af alle de delegerede, som kandidaterne kæmper om.

Det kræver 1991 delegerede endeligt at sikre sig nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.